MINNEAPOLIS – Les avocats de l’accusation et de la défense dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd, devraient présenter leurs conclusions finales lundi.

Les avocats résumeront leurs preuves et témoignages respectifs, en essayant de concentrer les jurés sur les éléments les plus importants et sur ce qu’ils soutiennent que ces éléments ont prouvé. L’accusation a mis fin à ses arguments la semaine dernière après avoir appelé 38 témoins et visionné des dizaines de clips vidéo au cours de 11 jours. La défense s’est reposée jeudi après avoir appelé sept témoins pendant deux jours.

Le juge Peter Cahill a dit aux 14 membres du jury qu’ils devraient retourner au tribunal à 9 heures HAC lundi. Après les plaidoiries finales, Cahill informera les jurés sur les lois de l’affaire avant les délibérations sur le verdict. Deux membres du jury seront informés qu’ils étaient suppléants et ne participeront pas aux délibérations.

Comment les délibérations du jury fonctionneront lors du procès de Derek Chauvin

Après les plaidoiries finales, Cahill expliquera chaque accusation et les éléments juridiques qui sous-tendent ces accusations. Les jurés doivent décider si le gouvernement a ou non prouvé tous les éléments d’une accusation donnée hors de tout doute raisonnable. La défense n’a aucun fardeau de preuve et Chauvin est réputé innocent à moins d’être condamné au procès.

Les jurés seront séquestrés lors des délibérations. Le tribunal fournira les repas aux jurés et les hébergera pour la nuit dans un hôtel, où la sécurité sera assurée par des maréchaux. Les jurés ne sont pas autorisés à discuter de l’affaire avec qui que ce soit, ni même entre eux lorsqu’ils sont en dehors de la salle de délibération.

Ils sont autorisés à examiner toutes les pièces qui ont été déposées en preuve. Ils sont également autorisés à réentendre le témoignage spécifique de l’un des témoins. Les jurés peuvent envoyer des messages écrits au juge avec toutes les questions qui se posent.

« Si j’étais vous, je prévoirais de longues (délibérations) et j’espère être bref », a déclaré Cahill aux jurés jeudi. En savoir plus sur le fonctionnement des délibérations du jury ici.

Derek Chauvin dit au tribunal qu’il ne témoignera pas car la défense repose sa cause

Derek Chauvin a déclaré au tribunal jeudi qu’il ne témoignerait pas pour sa propre défense. « J’invoquerai mon privilège du Cinquième Amendement aujourd’hui », a déclaré Chauvin.

Chauvin, qui a activement pris des notes et participé aux barres latérales avec ses avocats tout au long du procès, a souri à un moment donné lorsque l’avocat principal de la défense Eric Nelson a mentionné qu’ils avaient «fait des allers-retours» sur la question du témoignage à plusieurs reprises. Il a offert des réponses courtes et directes à chaque question de Nelson et du juge.

Arthur Reed, le cousin de George Floyd, était dans le siège de la famille Floyd dans la salle d’audience. Interrogé sur la décision de Chauvin de ne pas témoigner, Reed a déclaré qu’il pensait que l’accusation « l’aurait coupé seconde par seconde » lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était agenouillé sur Floyd pendant si longtemps.

« Nous ne pensions pas du tout qu’ils allaient l’enfiler du tout », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous sommes juste prêts à en finir, nous assurer qu’il obtienne la justice qu’il mérite. Nous pensons que l’État a mis en place. une excellente affaire. «