Jury pour décider : L’attaque raciste a-t-elle provoqué un tir de contournement ?

STATESBORO, Ga. (AP) – Un jury a commencé mardi à délibérer sur les accusations de meurtre dans le procès d’un homme biracial qui dit qu’il tentait de repousser une attaque raciste sur une autoroute de Géorgie lorsqu’il a tiré une arme à feu sur une camionnette et a tué par balle un Jeune fille de 17 ans assise sur le siège arrière.

Marc Wilson, 23 ans, risque la prison à vie s’il est reconnu coupable de meurtre dans le meurtre de Haley Hutcheson. Les délibérations du jury ont commencé mardi après-midi après que les procureurs et les avocats de la défense ont présenté leurs plaidoiries finales devant la Cour supérieure du comté de Bulloch.

Les avocats de la défense ont reconnu que Wilson de Sharpsburg avait tiré le coup de feu qui a tué Hutcheson sur un contournement entourant la ville de Statesboro, dans le sud-est de la Géorgie, dans la nuit du 24 juin 2020. Mais ils ont insisté sur le fait que Wilson était justifié d’ouvrir le feu en état de légitime défense.

“M. Wilson a fait ce que toute personne raisonnable ferait dans les circonstances »pour sauver sa vie et celle de sa petite amie, a déclaré l’avocat de la défense Francys Johnson au jury.

Les procureurs ont déclaré que Wilson n’avait aucune justification pour tirer avec une arme de poing dans la circulation et aurait pu s’échapper s’il avait été harcelé par un autre conducteur. L’une des balles qu’il a tirées a traversé la vitre arrière du camion et a touché Hutcheson de Reidsville à la tête. Elle est décédée après que ses amis l’ont transportée d’urgence à l’hôpital.

“Il a introduit l’arme à feu, il a introduit les balles”, a déclaré le procureur Barclay Black au jury. “Il a commis les voies de fait graves … pour causer sa mort, ce qui en fait un crime de meurtre.”

Wilson, le fils d’un père noir et d’une mère blanche, et sa petite amie blanche venaient de ramasser de la nourriture dans un Taco Bell vers 12 h 30 lorsque la camionnette s’est arrêtée à côté de la Ford Focus beaucoup plus petite de Wilson. Wilson a déclaré à la police que la camionnette avait tenté de faire sortir sa voiture de la route alors que des adolescents blancs à l’intérieur criaient des insultes racistes.

“Ma petite amie et moi avions très peur cette nuit-là”, a déclaré Wilson à la police dans une interview enregistrée diffusée pour le jury du procès. Il a dit que lorsque le camion a continué à faire des embardées vers sa voiture, “je ne savais pas quoi faire d’autre, alors j’ai attrapé ma, euh, ma pièce et j’ai tiré sous le véhicule.”

Trois douilles d’obus que la police a récupérées sur les lieux correspondaient à l’arme de Wilson, ont déclaré les enquêteurs au cours des quatre jours de témoignage au procès.

Le conducteur de la camionnette et deux passagers qui ont pris la barre des témoins ont nié avoir menacé ou autrement provoqué Wilson. Ils ont également reconnu avoir bu cette nuit-là, bien qu’ils aient nié être ivres.

“En six ou sept heures, j’ai bu au maximum six bières”, a témoigné le chauffeur du camion, Mason Glisson. “À quel point pouvez-vous être ivre?”

L’un des passagers du camion, Luke Conley, a refusé de témoigner en invoquant son droit au cinquième amendement de ne pas donner de témoignage auto-incriminant. Il a été accusé d’entrave au délit après que la police a déclaré qu’il avait donné aux enquêteurs des informations contradictoires sur la fusillade.

Rigon, la petite amie de Wilson à l’époque, a témoigné qu’elle n’avait entendu aucune insulte raciste avant la fusillade. Mais elle se souvient avoir été effrayée lorsque la camionnette “a commencé à faire une embardée dans notre voie”.

“Il montait et revenait pour rester là avec nous”, a déclaré Rigdon. «Je me souviens que nous étions sur les bandes rugueuses. C’est à ce moment-là que Mark a tiré, pour dire en quelque sorte: “Hé, laissez-nous tranquilles.”

The Associated Press