Jury: l’officier doit payer 4,4 millions de dollars à la famille de l’homme pour une fusillade mortelle

EUCLID, Ohio (AP) – Un policier blanc qui a tué par balle un conducteur noir lors d’une lutte à l’intérieur d’une voiture en 2017 doit payer 4,4 millions de dollars à sa famille.

Un jury de l’Ohio a décerné le prix mardi, concluant que l’officier d’Euclide, Matthew Rhodes, avait agi de manière imprudente lorsqu’il est monté dans la voiture de Luke Stewart, 23 ans, et lui a tiré dessus alors que Stewart s’éloignait. La fusillade avait enflammé les tensions raciales à Euclid, une banlieue de Cleveland, et un grand jury a refusé d’inculper Rhodes après avoir entendu les témoignages des procureurs.

La conclusion du jury découle d’une poursuite pour mort injustifiée déposée par la mère de Stewart. Le panel a déclaré que Rhodes devait payer à la famille de Stewart 3,9 millions de dollars pour la perte de son soutien et de sa compagnie et 500 000 $ pour la douleur et les souffrances qu’il a endurées. Mais Rhodes n’aura pas à payer de dommages-intérêts punitifs à la famille ou aux honoraires d’avocat.

Les avocats de la famille ont déclaré à Cleveland.com que le verdict fournissait une responsabilité tant attendue pour ce qui était arrivé à Stewart. Un avocat représentant Rhodes n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La famille de Stewart avait intenté une action en justice fédérale contre la ville et l’officier, mais un tribunal de première instance a rejeté l’affaire et une cour d’appel a accepté, affirmant qu’aucune loi clairement établie n’interdisait la conduite de l’officier. La Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre l’affaire dans une décision rendue en mai 2021.

La famille de Stewart avait soutenu dans ce procès que la formation de la police dans la ville “encourageait, ou du moins tolérait, une force excessive”. La formation comprenait l’utilisation d’un sketch du comédien Chris Rock, dans lequel il donnait des “conseils” sur la façon d’éviter d’être battu par la police, et des dessins animés faisant la lumière sur la violence policière.

The Associated Press