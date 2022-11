Jury: la NCAA n’est pas responsable de la mort de l’ancien footballeur de l’USC

LOS ANGELES (AP) – Dans un verdict qui pourrait affecter d’innombrables réclamations d’athlètes qui poursuivent des organisations sportives pour blessures à la tête, un jury de Los Angeles a rejeté mardi une poursuite demandant 55 millions de dollars par la veuve d’un ancien joueur de football de l’USC qui a déclaré que la NCAA avait échoué. pour le protéger des traumatismes crâniens répétés qui ont conduit à sa mort.

Matthew Gee, un secondeur de l’équipe gagnante du Rose Bowl en 1990, a subi environ 6 000 coups sûrs en tant qu’athlète universitaire, ont déclaré les avocats de sa veuve. Ils ont allégué que ces impacts avaient causé des lésions cérébrales permanentes et conduit à un abus de cocaïne et d’alcool qui l’a finalement tué à 49 ans.

La NCAA, l’instance dirigeante des sports universitaires américains, a déclaré que cela n’avait rien à voir avec la mort de Gee, qui, selon elle, était un arrêt cardiaque soudain provoqué par une hypertension non traitée et une toxicité aiguë de la cocaïne. Un avocat de la NCAA a déclaré que Gee souffrait de nombreux autres problèmes de santé non liés au football, comme une cirrhose du foie, qui l’auraient finalement tué.

Des centaines de poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles ont été intentées par des footballeurs universitaires contre la NCAA au cours de la dernière décennie, mais Gee’s a été le premier à atteindre un jury. La poursuite alléguait que les coups à la tête entraînaient une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative du cerveau connue sous l’acronyme CTE.

Le juge Terry Green a déclaré aux jurés de la Cour supérieure de Los Angeles qu’ils avaient “fait l’histoire” dans la première affaire du genre.

Le résultat pourrait servir de mise en garde aux avocats qui se préparent à porter des affaires similaires en justice, a déclaré Dan Lust, avocat en droit du sport et professeur à la New York Law School. Avant le procès, il avait déclaré qu’une victoire des Gee aurait pu ouvrir les vannes contre la NCAA. Maintenant, la NCAA a plus de poids dans les affaires futures.

“Tout avocat du plaignant va réfléchir à deux fois avant de mettre tous les jetons sur la table et de les pousser au milieu et de dire:” Nous allons porter notre affaire en justice et voir ce qui se passe “”, a déclaré Lust. “Vous serez beaucoup moins enclin à prendre ce risque du point de vue des coûts-avantages.”

Alana Gee s’est étouffée à la lecture du verdict et a ensuite eu les larmes aux yeux. Elle a dit à l’un de ses avocats qu’elle ne comprenait pas comment le jury en était arrivé à cette décision, mais a remercié personnellement les sept femmes et les cinq hommes alors qu’ils quittaient la salle d’audience. Elle a refusé de commenter par la suite.

“Nous ressentons une profonde sympathie pour la famille Gee dès le départ”, a déclaré Will Stute, l’avocat de la NCAA. “Mais nous pensons que ce verdict est une justification de la position que nous avons prise dans tous ces cas, à savoir que la science et la médecine dans le cas de Matthew Gee n’ont pas soutenu la causalité.”

Stute avait fait valoir que les preuves médicales ne sont pas claires sur les causes de la CTE et sur les impacts de cette maladie.

Les avocats de Gee ont déclaré que la CTE, qui se trouve chez les athlètes et les vétérans militaires qui ont subi des lésions cérébrales répétitives, était une cause indirecte de décès, car il a été démontré qu’un traumatisme crânien favorise la toxicomanie.

Alana Gee avait témoigné que les amoureux de l’université avaient eu 20 bonnes années de mariage avant que la santé mentale de son mari ne commence à se détériorer et qu’il ne devienne en colère, déprimé et impulsif, et commence à trop manger et à abuser de drogues et d’alcool.

La NCAA a déclaré que l’affaire reposait sur ce qu’elle savait à l’époque où Gee jouait, de 1988 à 1992, et non sur CTE, qui a été découvert pour la première fois dans le cerveau d’un joueur décédé de la NFL en 2005.

Gee n’a jamais signalé avoir eu une commotion cérébrale et a déclaré dans une demande pour jouer avec les Raiders après avoir obtenu son diplôme qu’il n’avait jamais été assommé, a déclaré Stute.

“Vous ne pouvez pas tenir la NCAA responsable de quelque chose 40 ans plus tard que personne n’a jamais signalé”, a déclaré Stute dans son plaidoyer de clôture. « Les plaignants vous veulent dans une machine à voyager dans le temps. Nous n’en avons pas… à la NCAA. Ce n’est pas juste.”

Les avocats de la famille de Gee ont déclaré qu’il ne faisait aucun doute que Matt Gee avait subi des commotions cérébrales et d’innombrables coups sous-commotionnels.

Mike Salmon, un coéquipier qui a continué à jouer dans la NFL, a témoigné que Gee, qui était capitaine de l’équipe lors de sa dernière année, était une fois tellement hébété par un coup sûr qu’il ne pouvait pas appeler le jeu suivant.

Gee était l’un des cinq secondeurs de l’équipe des Troyens de 1989 décédé avant d’avoir 50 ans. Tous présentaient des signes de détérioration mentale associés à un traumatisme crânien.

Comme pour son coéquipier et star de la NFL Junior Seau, qui s’est suicidé en 2012, le cerveau de Gee a été examiné à titre posthume au Centre d’encéphalopathie traumatique chronique de l’Université de Boston et s’est avéré avoir une CTE.

Les jurés n’ont pas été autorisés à entendre les témoignages sur les coéquipiers décédés de Gee.

Les avocats d’Alana Gee avaient fait valoir que la NCAA, qui a été fondée en 1906 pour la sécurité des athlètes, était au courant des impacts des blessures à la tête depuis les années 1930, mais n’avait pas réussi à éduquer les joueurs, à interdire le contact tête première ou à mettre en œuvre des tests de base pour les symptômes de commotion cérébrale.

