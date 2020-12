Le jury du procès pour viol de l’ancienne star de la LNR Jarryd Hayne n’a pas été en mesure de rendre un verdict unanime sur deux chefs d’accusation d’agression sexuelle grave.

Le jury a envoyé une note au juge du tribunal de district de Newcastle, Peter Whitford, vendredi à 15 h 20, affirmant qu’il n’était pas en mesure de s’entendre sur une décision après avoir examiné toutes les preuves.

Le juge Whitford a déclaré qu’il donnerait au jury plus de temps pour réexaminer les questions sur lesquelles ils étaient en désaccord.

Il a donné au jury la possibilité de poursuivre ses délibérations vendredi après-midi ou de revenir lundi.

Le jury, qui avait demandé la transcription de l’ensemble du procès de deux semaines jeudi après-midi, a choisi de revenir lundi.

Hayne, 32 ans, a plaidé non coupable à deux accusations d’agression sexuelle grave infligeant de manière imprudente des lésions corporelles réelles.

La couronne contre Hayne est qu’il est arrivé ivre chez la femme à la périphérie de Newcastle vers 21 heures le 30 septembre 2018 – le soir de la grande finale de la LNR 2018.

Il est resté environ 45 minutes, a commis deux actes sexuels sur elle et a causé deux lacérations à ses parties génitales avant de partir, a déclaré le parquet.

La femme, maintenant âgée de 28 ans, a déclaré qu’elle s’était mise en colère lorsqu’elle a réalisé que Hayne avait une taxe qui attendait à l’extérieur et elle lui a dit qu’ils n’allaient pas avoir de relations sexuelles, mais il l’a ignorée.

Elle a dit que lorsque Hayne a essayé de l’embrasser et de la toucher et qu’elle lui a dit «non» et «arrête», il a poussé son visage dans l’oreiller de son lit, a arraché son pantalon et l’a attaquée.

La femme a subi deux lacérations au vagin qui, selon Hayne, ont dû être accidentellement causées par le fait qu’il l’a coupée avec son doigt.

Hayne a dit qu’il savait que la femme ne voulait pas avoir de relations sexuelles, mais il a décidé de lui donner une fellation pour lui plaire avec son consentement. Il a dit qu’elle n’avait jamais dit «non» ou «arrêter».

L’ancienne star de Parramatta Eels avait payé 550 $ à un chauffeur de taxi pour le ramener chez lui à Sydney après une fête de deux jours pour le joueur de la ligue de rugby Kevin Naiqama à Newcastle lorsqu’il a décidé de se rendre chez la femme.

Le procureur de la Couronne, Brian Costello, a déclaré que la poursuite pouvait être résumée par ce que la femme avait dit au jury: « Non, ça veut dire non. »

« Je sais exactement ce qui s’est passé et lui aussi », a déclaré la femme en preuve.

M. Costello a déclaré que Hayne avait laissé un groupe de ses compagnons de foot regarder la grande finale de la LNR 2018 pour une raison simple et évidente: avoir des relations sexuelles avec une femme qu’il n’avait jamais rencontrée.

Il a déclaré que Hayne pensait qu’on lui avait promis des relations sexuelles après avoir échangé des messages coquin sur les réseaux sociaux avec la femme.

Le procureur a déclaré que Hayne avait été brutal, énergique et inconsidéré en essayant d’obtenir ce pour quoi il était venu quand il avait attaqué la femme, la blessant de manière assez importante.

Il a déclaré que l’affirmation de Hayne selon laquelle l’humeur de la femme avait changé pendant la nuit dans la mesure où elle était disposée à s’engager dans une activité sexuelle avec lui était « juste fantaisiste ».

L’avocat de la défense Phillip Boulten SC a déclaré que Hayne était coupable de mauvais rapports sexuels et non de viol.

M. Boulten a dit que le simple fait que la femme avait dit « non » après l’incident du taxi ne signifiait pas que les volets étaient tombés sur l’amitié et l’intimité.

Il a dit que la femme participait volontairement à l’activité sexuelle après s’être embrassés tous les deux, mais que tout s’est très mal passé quand elle a commencé à saigner.

M. Boulten a déclaré que les blessures de la femme pourraient expliquer pourquoi elle portait les accusations d’agression sexuelle contre Hayne et s’était convaincue qu’elle ne consentait pas.

L’avocat de la défense a déclaré que Hayne n’était pas obsédée par les relations sexuelles avec la femme. Il était en fait un peu ambivalent à ce sujet étant donné qu’il a passé la majeure partie de ce dimanche avec les garçons de la fête des bucks à aller au paintball puis à une tournée des bars au lieu d’aller la voir.

« Jarryd Hayne n’était pas hors de contrôle et il n’était pas incapable de résister à l’attrait sexuel (de la femme) », a déclaré M. Boulten.

Plus tard, la femme a envoyé des SMS à une petite amie en disant qu’elle pensait que Hayne avait mordu son vagin et qu’elle se sentait violée.