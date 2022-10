Jury choisi lors d’un procès lié au complot d’enlèvement du gouverneur Whitmer

JACKSON, Michigan (AP) – Un jury a siégé mardi dans le procès de trois hommes accusés d’avoir participé à un complot antigouvernemental de 2020 visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.

Le processus de sélection a duré deux jours alors qu’un juge et des avocats de Jackson, dans le Michigan, ont tenté d’éliminer les personnes qui avaient des conflits personnels – vacances, garde d’enfants, travail – ou qui présentaient un potentiel de partialité.

Des déclarations liminaires étaient prévues pour mercredi.

Joe Morrison, Pete Musico et Paul Bellar sont accusés de trois crimes, dont celui d’avoir apporté un soutien matériel à un acte terroriste. Tous étaient membres des Wolverine Watchmen, un groupe paramilitaire formé dans le comté de Jackson, à environ 130 kilomètres à l’ouest de Détroit.

Le trio n’est pas accusé d’avoir participé directement au plan d’enlèvement, qui a été démantelé par le FBI en octobre 2020. Cette poursuite, qui a été traitée par un tribunal fédéral, a abouti à quatre condamnations et deux acquittements.

Morrison, Musico et Bellar sont accusés d’aider les autres. Les accusations ont été déposées devant un tribunal d’État par le procureur général du Michigan.

Le jury verra et entendra des conversations haineuses sur la police et les fonctionnaires qui ont été dénoncés comme des tyrans, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 lorsque les entreprises ont été fermées, les gens ont reçu l’ordre de rester à la maison et les écoles ont été fermées.

Les jurés potentiels ont été exhortés à plusieurs reprises par les avocats de la défense à être justes et ouverts d’esprit, malgré ce qu’ils entendent. Bellar a vivement critiqué la police mais n’est pas accusé d’avoir menacé les forces de l’ordre.

Les avocats de la défense insistent pour que Morrison, Musico et Bellar coupent les liens avec Adam Fox, un chef de file du complot d’enlèvement, avant qu’il ne prenne de l’ampleur à l’été 2020.

The Associated Press