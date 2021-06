Juri Vips bat David Beckmann pour la première victoire dans la course chaotique à Bakou

Jüri Vips de Hitech Grand Prix a gardé le nez propre dans une Sprint Race 2 chaotique à Bakou pour remporter sa toute première victoire, dans la 100e course de Formule 2, réalisant une performance contrôlée parmi plusieurs arrêts et six abandons, pour terminer devant Charouz Racing System David Beckmann et Jehan Daruvala de Carlin. Bakou s’avère être en quelque sorte un tremplin pour les favoris du titre de pré-saison en F2, avec Vips rejoignant Robert Shwartzman pour remporter une première victoire de la saison, le duo rebondissant tous les deux après des débuts d’année décevants.

C’était loin d’être simple, car l’Estonien a dû travailler dur pour la victoire. Parti de la troisième place, le pilote Hitech a survécu à deux redémarrages de la Safety Car tout en dépassant Bent Viscaal et David Beckmann.

Malgré une bonne bagarre, la recrue de Charouz Beckmann a dû se contenter de la deuxième place devant Daruvala, tandis que le poleman inversé Viscaal a chuté à la quatrième place.

Shwarztman a poursuivi sa première victoire avec une cinquième place devant Dan Ticktum, qui s’est remis d’une chute dans le premier tour pour prendre la sixième place. Liam Lawson a regagné 13 places pour se classer septième, avec Oscar Piasti prenant la dernière place dans les points.

COMME CELA S’EST PASSÉ

Après un départ effréné de la première course de sprint, la majorité du peloton espérait juste passer les deux premiers virages indemnes, mais ce n’était pas le cas, avec plusieurs incidents sur la ligne. Guanyu Zhou et Ticktum s’accrochent et partent en tête-à-queue au premier virage, peu avant que Ralph Boschung ne soit rattrapé par Théo Pourchaire.

Après avoir gardé son nez propre à l’intérieur des deux premiers virages, Beckmann a lancé son Charouz autour de l’extérieur du poleman inversé Viscaal au virage 3, passant roue contre roue avec le Trident, avant de freiner audacieusement tard au virage 4 et de sortir quelques pouces devant le Néerlandais. en premier.

Le Charouz a fait son mouvement juste à temps, car une voiture de sécurité a ensuite été nécessaire pour nettoyer les incidents du virage 1. Ticktum et Pourchaire avaient chuté dans le peloton, mais tous deux ont réussi à repartir. Zhou et Boschung n’ont pas eu autant de chance, les deux étant contraints à l’abandon de la course, ainsi que Lirim Zendeli, le pilote de MP Motorsport ayant fait une sortie large au virage 2.

Beckmann a réussi son redémarrage lorsque la voiture de sécurité est retournée aux stands, mais Viscaal a perdu une autre position, tombant à la troisième place derrière Vips. Plus loin, la course de Pourchaire est allée de mal en pis, son équipe voyant des dommages à son aileron avant et l’appelant dans les stands pour changer.

La voiture de sécurité n’est pas restée longtemps dans la voie des stands, car Roy Nissany a heurté le dos de Richard Verschoor et projeté le MP Motorsport du Néerlandais dans le mur.

Après plusieurs tours supplémentaires dans des conditions de voiture de sécurité, Beckmann a réussi un autre redémarrage, tandis que Viscaal a tenté de récupérer la deuxième place de Vips, mais le Trident a raté large et est tombé à la cinquième place, derrière Daruvala et Marcus Armstrong.

Encore une fois, il y a eu un drame plus loin lorsque la course a repris, alors que Felipe Drugovich a rattrapé Christian Lundgaard et a fait tourner le Grand Prix ART dans le mur au virage 1. Le DAMS d’Armstrong s’est également retrouvé dans le mur, souffrant d’un cas de pneus froids alors qu’il a tenté de dépasser Viscaal.

Seule une Virtual Safety Car était nécessaire à cette occasion, mais six abandons et trois arrêts distincts avaient bouleversé la commande. Ticktum était de retour en sixième position, bien qu’il soit tombé à la dernière place après sa chute dans le premier tour, tandis que Lawson était jusqu’à la huitième place, étant parti 20e.

Le dernier redémarrage de la course ne s’est pas aussi bien passé pour Beckmann, l’Allemand s’est presque accroché au premier mais avait des Vips partout sur son aileron arrière. L’Estonien a attendu patiemment le DRS dans la ligne droite principale et s’est précipité de manière décisive sur le flanc du Charouz pour prendre la tête de la course.

Toute cette action s’est déroulée à l’intérieur d’un 10 tours maniaques, mais l’action s’est refroidie à partir de là, le peloton hésitant à prendre trop de risques, compte tenu des incidents qu’ils avaient déjà vus. Cependant, ayant déjà repris 12 places depuis la 20e, Lawson ne s’est pas opposé à prendre quelques risques supplémentaires et a plongé du côté de Piastri pour arracher la septième place.

Presque tout le monde semblait être heureux de rester là où ils étaient. En route pour ses premiers points en quatrième position, Viscaal gardait en ligne de mire Daruvala, troisième, espérant que Carlin commette une erreur.

Cette erreur ne s’est jamais produite et Daruvala a conservé la dernière place sur le podium alors qu’ils franchissaient la ligne d’arrivée. Devant eux, Vips a également franchi le drapeau à damier sans opposition, battant Beckmann de 3,2 secondes.

CITATION CLÉ – JÜRI VIPS (HITECH GRAND PRIX)

« Une très bonne journée pour nous ! Je ne pense pas avoir fait la meilleure première course, mais nous en avons beaucoup appris et dans la deuxième course, notre rythme était vraiment bon.

« Ce n’était pas du tout une course simple, j’ai dû vraiment me battre pour ça, mais au final, je suis passé en tête et je n’ai jamais regardé en arrière. C’est une bonne journée et j’ai une autre chance de gagner en partant de la deuxième place demain, donc j’attends ça avec impatience. »

LA VUE CHAMPIONNAT

Finissant hors des points, Guanyu Zhou conserve sa place en tête du championnat des pilotes avec 78 points, mais Piastri est passé deuxième, à égalité avec Pourchaire avec 55 points, mais en avance sur le compte à rebours. Dan Ticktum est quatrième avec 54 points, devant Shwarztman qui est cinquième avec 51 points.

UNI-Virtuosi reste en tête du championnat des équipes avec 107 points, devant PREMA avec 106 et Carlin avec 101. Hitech Grand Prix est quatrième avec 80 points et ART Grand Prix cinquième avec 71 points.

