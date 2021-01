Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a affirmé que le style défensif de Manchester United était « la pire chose que vous puissiez affronter dans le football » après le match nul 0-0 à Anfield.

Les Reds ont été incapables de briser leurs visiteurs têtus pendant 90 minutes durement disputées à Merseyside.

Liverpool a eu la part du lion des chances en première mi-temps, mais a eu du mal à tester David de Gea lorsqu’ils ont pris des positions de tir.

United est resté ferme dans sa configuration 4-2-3-1 et des joueurs comme Luke Shaw et Victor Lindelof ont été des interprètes hors pair dimanche après-midi.

Klopp a été laissé frustré après le coup de sifflet à plein temps en soulignant comment les Red Devils ont entassé leurs «joueurs de classe mondiale» derrière le ballon.

« Nous avons joué au football, essayé de le faire, les forcer à rentrer dans leur propre boîte », a déclaré le patron de Liverpool. BBC Sport .

« La pire chose à laquelle vous pouvez faire face dans le monde, dans le football, c’est que vous jouez contre une équipe avec des joueurs de classe mondiale et ils défendent tous avec tout ce qu’ils ont, au plus profond de la surface et uniquement contre-attaque.

« C’est vraiment difficile – c’est le plus grand défi »