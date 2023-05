Jurgen Klopp sur les sorties de Liverpool faute de Ligue des champions: « Je vais vous conduire dans un autre club »

Jurgen Klopp s’est engagé à conduire n’importe quel joueur dans le club de son choix s’il souhaite quitter Liverpool après son échec à se qualifier pour la Ligue des champions.

Le patron d’Anfield ne croit pas que l’abandon de l’élite européenne après six saisons conduira un nom de star à exiger un déménagement cet été.

Mohamed Salah, son meilleur buteur avec 30 buts, a déclaré qu’il était « totalement dévasté » après que la victoire de Manchester United sur Chelsea jeudi ait condamné Liverpool à une cinquième place. L’Égyptien a déclaré qu’il n’y avait « aucune excuse » pour ne pas avoir atteint « le strict minimum ».

Cependant, Klopp insiste sur le fait que Salah est aussi déterminé que quiconque à remettre les choses en ordre la saison prochaine.

« Mo adore être ici », a-t-il déclaré.

«Il faisait partie des excuses pour ce que nous avons fait, pas des excuses pour ce que les autres gars ont fait. Non, tout va bien.

« Si jamais un joueur venait me voir et me disait : ‘Nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions, maintenant je dois partir’, je le conduirais dans l’autre club. Je prenais la clé et je demandais : ‘Où veux-tu aller ? Je vais vous conduire’. Ce serait quelque chose que je ne comprendrais jamais.

« Je ne dirais jamais: » J’ai besoin de travailler en Ligue des champions, alors maintenant j’y vais. Je suis responsable de ce « gâchis » ou autre. Vous ne pouvez pas y aller dans ces moments-là.

« Personne ne m’a demandé (de partir). Ils m’ont demandé s’ils pouvaient avoir une journée de vacances de plus ou quoi que ce soit, mais personne ne m’a demandé si après leurs vacances ils devaient revenir. Cela n’a pas été dans nos conversations.

Liverpool participera à la Ligue Europa la saison prochaine pour la première fois depuis que Klopp a pris le relais lors de la campagne 2015-16.

Après s’être familiarisé avec le terme «prix booby», Klopp a poursuivi en expliquant pourquoi il embrassera la vie dans la compétition de deuxième niveau.

« Qu’est-ce qu’un fou ? ! Je devais arriver cinquième pour apprendre ce mot », a-t-il déclaré.

« Non, ce n’est pas pour moi. Je comprends d’où tu viens. Au niveau où nous jouons habituellement, il s’agit de la Ligue des champions à cause de l’argent, à cause des adversaires et tout ça.

« Ce n’est pas que je suive beaucoup les matchs de la phase de groupes des quatre dernières années de la Ligue Europa parce que quand vous êtes en Ligue des champions, vous avez beaucoup d’autres choses à faire, mais j’adore les compétitions européennes. Et pour moi, ce n’est pas différent.

« Je sais que lorsque vous jouez, il n’y a aucune différence. Il y aura des adversaires difficiles, différents pays probablement et à la fin un énorme prix à gagner. Non pas que je dis maintenant que nous allons le faire, mais nous allons l’essayer, définitivement.

« Les gens peuvent penser en ce moment » ah, c’est juste la Ligue Europa « mais je suis sûr à 100% qu’au premier coup de sifflet, jeudi soir, quel que soit l’adversaire, Anfield basculera. C’est tout ce dont j’ai besoin.

« Si quelqu’un veut passer toute l’année et pense » ah mais ce n’est pas la Ligue des champions « , je ne peux pas aider cette personne.

« La vie est comme ça, tu essaies tout jusqu’à ce que ce soit décidé et ensuite tu l’acceptes et tu pars de là. Si vous vous inquiétez constamment de ce que vous auriez pu faire différemment – tous ces si – ils ne sont plus importants et ils ne sont pas utiles et s’ils ne sont pas utiles, alors assommez-les.

Klopp a révélé que le jeune milieu de terrain Stefan Bajcetic est sur le point de revenir à l’action en pré-saison. Sa campagne décisive s’est terminée prématurément en mars en raison d’une blessure à l’adducteur.

« Il y a du progrès. Hier, en parlant au doc, vers le début de la pré-saison, il y aura des parties de réintégration, pas d’entraînement complet », a déclaré Klopp.

« Il est complètement indolore mais nous parlons d’un très jeune joueur, nous devons donc être prudents. Comme si nous devions être super prudents avec Curtis (Jones). C’est embêtant pour le joueur de s’entraîner deux jours puis deux jours de repos pour ne pas prendre de risques, c’est peut-être le plan avec Stefan.

« J’espère qu’il pourra venir avec nous au camp d’entraînement et qu’il ira bien pour le début de la saison. Avec ce genre de blessures, il n’y a pas de véritable calendrier derrière cela. Il faut attendre les prochaines évaluations et partir de là, mais c’est positif. À la fin de la pré-saison, je pense qu’il aura, espérons-le, été en plein entraînement pendant une semaine ou deux.

Liverpool conclura sa saison 2022-23 contre Southampton dimanche.

ALLER PLUS LOIN Enquête auprès des fans de Liverpool : notez la saison, Klopp, et indiquez-nous vos objectifs de transfert

(Photo : Getty Images)