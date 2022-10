Jurgen Klopp sur Erling Haaland contre Virgil van Dijk, Liverpool vulnérable et pourquoi Man City est le test le plus difficile du football | Nouvelles du football

C’est une confrontation de Premier League pour les âges. Le plat principal d’une portion spéciale de football du Super Sunday.

Liverpool vs Manchester City a acquis le statut de blockbuster dans l’élite anglaise, mais la première rencontre entre Erling Haaland et Virgil van Dijk ajoute une autre dimension alléchante à un concours déjà captivant.

Klopp et Haaland partagent un lien évident après avoir excellé au Borussia Dortmund avant de passer en Premier League, et les similitudes ne s’arrêtent pas là. Bien que la transformation de Liverpool par Klopp n’ait peut-être pas été aussi instantanée que le début de la vie de Haaland à Manchester, les deux ont été sismiques.

“Je ne suis pas surpris [by Haaland’s start to life in the Premier League]”, a déclaré Klopp en exclusivité Sports du ciel.

“Ce n’était pas le chaînon manquant pour Manchester City, mais c’était une position où City pouvait s’améliorer, ce qui n’était pas une bonne nouvelle pour nous tous. C’est difficile pour eux de s’améliorer, mais c’était la seule position où ils pouvaient, et ils l’ont fait. .”

Klopp : « Incroyable » Haaland « un monstre »

Des comparaisons peuvent également être établies entre Haaland et Van Dijk. Le Néerlandais était la dernière pièce du puzzle qui a amené Liverpool à des sommets encore plus élevés sous Klopp, et on s’attend à ce que Haaland fasse de même pour les champions, aussi ridicule que cela puisse paraître compte tenu de leurs quatre succès au titre sous Pep Guardiola dans les cinq derniers. saisons.

Cela fait de la première rencontre de Premier League entre sans doute le meilleur défenseur du monde et le meilleur attaquant du monde une perspective encore plus délicieuse, bien que Klopp se méfie du fait que même si Liverpool et Van Dijk apprivoisent le “monstre” Haaland, ce n’est que le début du travail à accomplir.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a qualifié Erling Haaland de Manchester City de “meilleur attaquant du monde en ce moment” et pense qu’il a trouvé la personne idéale dans son nouveau club.



“Ce n’est pas comme si Haaland ira tout le temps pour Virgil van Dijk, il y aura un autre demi-centre là-bas, et il choisira probablement cela alors”, a ajouté le coach de Liverpool.

“Si Haaland était seul sur le terrain, il faudrait encore le défendre, il est absolument incroyable. C’est un monstre dans la meilleure compréhension.

“Mais avec des joueurs exceptionnels autour de lui, c’est ce qui le rend si spécial. La façon dont ils l’ont mis en place dans ces moments est vraiment spéciale.

“Il n’est pas possible de marquer uniquement Haaland et de laisser le reste de Manchester City faire ce qu’il veut. Si nous faisons cela, nous sommes également foutus.”

Klopp: Liverpool a semblé vulnérable

Contenir Haaland sera crucial pour les perspectives de Liverpool ce week-end, mais le point soulevé par Klopp est valable. Manchester City arrive dans le Merseyside en tant que meilleur buteur de la Premier League avec 33 buts et se lèchera les lèvres contre une défense poreuse de Liverpool qui a déjà concédé deux fois plus de buts – 12 – qu’à ce stade la saison dernière.

Klopp a reconnu que les luttes défensives de Liverpool avaient encouragé les équipes adverses dans les zones d’attaque, mais est resté fidèle à sa conviction que l’attaque reste la meilleure forme de défense.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe se préparerait comme d’habitude malgré sa distance dans le tableau.



“Il est certain que les équipes pensent qu’il y a plus d’occasions contre nous parce que nous avons semblé vulnérables à certains moments, c’est comme ça”, a-t-il ajouté. “Si vous gagnez les 10 derniers matchs, l’adversaire ne vient pas en pensant qu’il sait comment nous pouvons le faire. C’est une situation normale mais c’est à nous de changer cela, de combler les lacunes et de refermer cette porte.

“Vous ne pouvez pas tout préparer. Si vous êtes dans une situation de construction, tout s’ouvre sur le terrain, c’est pourquoi vous devez garder le ballon là-bas car c’est là que vous êtes le plus vulnérable. Nous ne pouvons pas changer cela. Nous sommes toujours Liverpool ; nous sommes une équipe de football dominante.”

Klopp : Man City, le match le plus difficile du football

Le pire début de saison de Liverpool en Premier League sous Klopp a été capitalisé par City, qui a pris une avance de 13 points sur ses principaux rivaux au titre, jetant le doute sur le défi du Merseyside à la couronne.

Malgré cela, Liverpool est invaincu lors de ses quatre dernières rencontres avec City dans toutes les compétitions et peut devenir la première équipe à disputer cinq matchs sans défaite contre une équipe dirigée par Guardiola. C’est un record qui pourrait remplir certains de confiance, mais pas Klopp, il se concentre uniquement sur l’obtention de points.

Alors que Liverpool et Manchester City sont prêts pour une autre confrontation en Premier League, jetez un œil à certains des meilleurs buts que le match a produits jusqu’à présent



“Notre bilan contre City ne nous a jamais rassurés”, ajoute-t-il avec dédain. “Je ne savais pas que nous n’avions pas perdu les quatre derniers matches contre eux ou je n’y avais pas pensé.

“Nous n’avons jamais pensé que nous savions comment un match contre City se déroulerait, nous savons toujours que c’est le match le plus difficile du football auquel vous pouvez jouer mais j’aime toujours préparer les joueurs. Il n’y a aucune garantie mais il y a une possibilité, et cela doit suffire .”

Sur ce qu’une victoire ferait pour la saison de Liverpool, Klopp a conclu: “Cela aiderait. En ce qui concerne les points, nous ne pouvons pas être pointilleux avec les adversaires contre lesquels nous obtenons des points, nous avons déjà assez perdu, nous devons donc nous assurer d’en obtenir.

“Cela changerait massivement le décompte des points de la meilleure façon possible. Nous savons que ce sera difficile mais pas de problème, nous avons Anfield derrière nous, espérons que nous pourrons l’utiliser.”