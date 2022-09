Jurgen Klopp sous pression pour corriger les erreurs de Liverpool

Liverpool a poursuivi son début chancelant de la campagne en cours cette semaine après une défaite 4-1 contre Naples. La défaite complète ne raconte même pas l’histoire complète. Les géants italiens ont également enregistré un tir de pénalité et ont également raté une énorme occasion de but ouvert. Défensivement, une force habituelle pour le club du Merseyside, a été un énorme échec dans la soirée.

En entrant dans la campagne, Liverpool avait accordé le moins de buts en Premier League au cours de trois des quatre dernières saisons. Bien que la défense ait été un avantage majeur ces dernières saisons, ils n’ont pas joué à leur meilleur à l’arrière en 2022/23 jusqu’à présent.

Le début de saison décevant de Liverpool

Les Reds n’ont réussi à récolter que deux victoires lors de leurs sept premiers matchs de la saison. Ils ont accordé 10 buts au total dans ces matchs. Pour mettre leurs luttes en perspective, Liverpool n’a accordé son 10e but de la saison que le 19 octobre dernier lors de la campagne.

Après le match, la légende de Liverpool Jamie Carragher s’est demandé si la domination de son club pouvait toucher à sa fin.

“Pour moi, la grande inquiétude est que c’est presque quelque chose qui va continuer tout au long de la saison ? Est-ce la fin d’un cycle ? », a-t-il interrogé lors de l’émission d’après-match de CBS Sports. “Ce sont les performances réelles probablement plus que les résultats qui m’inquiètent en ce moment.”

Le manager Jurgen Klopp a également exprimé ses frustrations après la défaite de Naples. “Nous n’étions pas compacts défensivement ou offensivement”, a expliqué Klopp à BT Sport. “Avec Alisson dans les buts, il faut être vraiment mauvais pour encaisser trois buts [in the first half]. On pouvait le voir sur le terrain. Nous ne travaillions pas en équipe. C’est pourquoi nous perdons des matchs.

“Ce sont les performances réelles probablement plus que les résultats qui m’inquiètent en ce moment…”@Carra23 pense que le style à haut risque de Liverpool travaille contre eux. pic.twitter.com/B8HBzY1SAA – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 7 septembre 2022

Klopp a également affirmé que le prochain adversaire de son Liverpool rirait en regardant le match.

« Nous devons jouer dans trois jours contre les Wolves. Si les loups voyaient ce match ce soir, ils n’arrêteraient pas de rire et diraient que c’est le moment parfait.

Bien que certains aient laissé entendre que l’Allemand pourrait être sous le feu comme Thomas Tuchel, son ancien homologue à Chelsea, Klopp semble serein sur la situation.

“La différence, c’est qu’ils [Chelsea’s owners] sont différents types de propriétaires. Nos propriétaires sont plutôt calmes et s’attendent à ce que je règle la situation et ne pensent pas que quelqu’un d’autre devrait la régler.

Liverpool espère stabiliser le navire en accueillant les Wolves à Anfield ce samedi.