Jurgen Klopp souhaite conserver la mentalité « différente » de Liverpool après une saison passée décevante

Jurgen Klopp pense que Liverpool a une mentalité « différente » cette saison alors que les Reds visent à maintenir leur début fulgurant contre West Ham dimanche.

L’équipe de Klopp a remporté quatre de ses cinq matches de Premier League et a débuté sa campagne en Ligue Europa avec une victoire 3-1 contre le LASK jeudi.

C’était la quatrième fois en six matches que Liverpool rebondissait après avoir été mené au score.

️ « Je suis vraiment enthousiasmé par la nouvelle voie, la nouvelle énergie » Jurgen Klopp dit qu’il y a encore beaucoup de travail pour Liverpool mais qu’ils vont dans la bonne direction pic.twitter.com/553K3YNBJg – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 22 septembre 2023

Malgré les premiers revers, de solides performances en seconde période ont inspiré des victoires contre Bournemouth, Newcastle, Wolves et LASK.

Klopp est ravi de la résilience de Liverpool après la campagne décevante de la saison dernière, mais il n’est pas tout à fait prêt à utiliser l’étiquette de « monstres de mentalité » qu’il a attribué à ses vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League de 2019 et 2020.

«Je comprends pourquoi vous me demandez ça. Il n’y a pas si longtemps, on m’a demandé si nous étions menés 1-0, 1-0, 1-0 », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi.

« Je comprends que cela puisse revenir à un moment donné, mais c’est complètement différent.

«Quand j’ai prononcé cette phrase (monstres de mentalité) à ce moment-là, ce n’était pas que j’avais prévu de cette façon. Je me souviens juste d’avoir regardé un match et d’avoir pensé : « oh mon Dieu, comment sont-ils revenus ? »

Liverpool accueille West Ham ce week-end dans le but de maintenir la pression sur le leader Manchester City.

Klopp essaie de préparer un défi pour le titre tout en s’installant dans un tout nouveau milieu de terrain.

Jordan Henderson, Fabinho, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous partis à la fin de la saison pour être remplacés par Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai.

«Nous avons changé quelques choses et transformé les jeux. Rester dans un match est un devoir et nous l’avons fait jusqu’à présent, c’est pourquoi nous avons transformé les situations », a déclaré Klopp.

« Mentalité? C’est quelque chose que nous allons créer. Ce que nous avons maintenant, c’est une humeur. C’est un esprit que nous avons créé parce que les garçons aiment vraiment jouer les uns avec les autres.

« Si vous voyiez le vestiaire, il y avait une véritable ambiance de compétition. J’ai beaucoup aimé ça. Encore une fois, les garçons qui sont entrés ont apprécié les minutes dont ils disposaient.

« Quelque chose est en train de se développer, mais je n’ai aucune idée de comment cela va se passer. »

