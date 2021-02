Jurgen Klopp a répondu à des questions concernant les espoirs de Liverpool de conserver son titre lors d’une interview d’avant-match.

Les Reds accueillent Manchester City cet après-midi pour combler l’écart avec les leaders de la Premier League.

Une mauvaise forme depuis la période des fêtes a vu Liverpool s’échapper dans la course au titre et ils se retrouvent à sept points de City après avoir joué un match de plus.

Cela laisse leurs espoirs de gagner des titres successifs en suspens, mais Klopp n’est pas intéressé à en parler.

Il a déclaré dans une interview avec Sky Sports: « Je ne vous comprends pas, la seule chose dont vous voulez parler tout le temps est de devenir champion.

« Avez-vous déjà été le meilleur commentateur sportif du monde? Pensez-vous que c’est encore possible?

«Nous essayons – mais si je dis que c’est possible, ou ce n’est pas possible, alors nous avons un autre titre. Pourquoi ferions-nous cela?

«Parlons de la situation, si vous n’êtes pas intéressés, je ne comprends pas pourquoi nous parlons.