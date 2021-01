Jurgen Klopp a admis que la course au titre «ira au fil» et sera plus difficile à gagner que la saison dernière.

Liverpool vise son 20e titre de champion pour rattraper le recordman Manchester United.

Mais Klopp admet qu’ayant atteint le 19e rang l’été dernier, la bataille pour le prochain aura plus de hauts et de bas car tous les rivaux perdent des points.

Les Reds se rendront à Southampton lundi après les matchs nuls contre Newcastle et West Brom.

Et Klopp a déclaré: «Je suis presque sûr parce que cela ira probablement au fil, mais c’est difficile pour nous tous, c’est la raison pour laquelle c’est si proche.

«Si vous êtes neutre, vous allez l’adorer!

«La saison dernière a été très difficile pour nous aussi et ce n’était pas comme si nous pensions ‘oh mon dieu c’est facile’.

«Cette année est à nouveau difficile. Je ne suis pas surpris que ce soit si proche.