Jurgen Klopp a salué les statistiques époustouflantes de Mo Salah à Liverpool, comme l’a dit avec une admiration silencieuse: «C’est un record après l’autre!»

L’attaquant a ajouté un autre record à sa liste croissante d’entrées au temple de la renommée d’Anfield, avec un but contre Midtjylland qui fait de lui le plus grand buteur du club de son histoire en Ligue des champions.

La frappe l’a porté à 23 ans – un devant Steven Gerrard – et le place également deuxième derrière le grand Anfield sur la liste des buteurs européens de tous les temps des Reds.

C’est un nombre remarquable en seulement trois saisons et demie, et Klopp a déclaré: «C’est un record après l’autre, et je suis presque sûr qu’il en est fier… il devrait l’être!

«C’est un joueur exceptionnel, juste un joueur absolument exceptionnel et depuis que nous sommes ensemble, beaucoup de choses ont vraiment cliqué. Mais il apprécie aussi l’aide de l’équipe. Même son nombre incroyable de buts ne suffirait pas à lui seul pour que nous réussissions.

«Mais il est vraiment exceptionnel. Personne n’en a douté, mais si vous avez besoin de chiffres à prouver, il le livre également.

Klopp a risqué Salah un soir où il était censé reposer toutes ses stars, Liverpool étant déjà assuré de se qualifier en tant que vainqueur de groupe, mais le manager a insisté sur le fait que le joueur était déterminé à apparaître. «Il veut jouer au football.

«J’étais en contact avec Mo, il n’a eu aucun problème et c’est pourquoi nous l’avons laissé sur le terrain, et il n’y a pas eu de problème.