Jurgen Klopp salue la plus grande performance de Liverpool alors que Man City est époustouflé en demi-finale de la FA Cup | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a qualifié la victoire palpitante de Liverpool en demi-finale de la FA Cup contre Manchester City comme l’une des plus grandes performances de son mandat au club.

Liverpool a atteint la finale de la FA Cup pour la première fois sous Klopp grâce à une démonstration dévastatrice en première mi-temps à Wembley, où les Reds menaient 3-0 à la mi-temps grâce au doublé de Sadio Mane et à l’ouverture de la tête d’Ibrahima Konate.

City s’est libéré des chaînes de Liverpool après la pause. Jack Grealish a réduit les arriérés quelques secondes après le redémarrage avant que la frappe tardive de Bernardo Silva ne crée une finale tendue, mais l’avantage latéral de Klopp s’est avéré insurmontable alors que les Reds maintenaient leur offre pour un quadruple improbable.

« Je pense que c’était [one of our best performances] », a déclaré Klopp. « C’est le sentiment que j’ai eu quand j’ai vu la première mi-temps à cause de la qualité de l’adversaire.

Jurgen Klopp célèbre la victoire de Liverpool en demi-finale de la FA Cup contre Manchester City sur le terrain de Wembley





« Nous avons fait tout ce qu’il fallait, nous avons marqué aux bons moments ; nous avons joué un match incroyable en première mi-temps, je dois le dire. J’ai adoré chaque seconde.

« Les nier dans tant de moments est si difficile, tout comme créer vos propres opportunités contre eux. La première mi-temps a été exceptionnelle dans presque toutes les parties du match. La seconde mi-temps, ils ont marqué un but tôt, comme nous l’avons fait. [at the Etihad]puis le jeu s’est ouvert.

Aucun footballeur sur la planète n’est à l’abri contre City avec une avance de 3-1, on sait toujours ce qu’il peut faire. Nous avions besoin d’Alisson, quel match il avait, mais nous avons aussi eu nos moments et nous aurions pu décider du match plus tôt. Nous ne l’avons pas fait, mais cela a rendu le match encore plus spécial, 3-2 était un bon résultat et c’était assez bon pour nous amener en finale. »

Sadio Mane de Liverpool, à droite, célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe





Klopp minimise les chances quadruples « improbables »

Le triomphe de samedi à Wembley a maintenu l’offre de Liverpool pour un quadruplé sans précédent sur la bonne voie tout en mettant fin aux espoirs de City d’un triplé.

Avec la Coupe de la Ligue déjà dans le sac, une place en finale de la FA Cup assurée, une confrontation en demi-finale de la Ligue des champions avec Villarreal réservée, et avec juste un point entre eux et City au sommet de la Premier League, Liverpool pourrait produire un finale pas comme les autres cette saison, mais Klopp était impatient de minimiser leurs chances.

« Vous pouvez le mentionner combien de fois vous voulez, cela ne le rend pas plus probable », a-t-il répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur les quadruples espoirs de Liverpool. « Un match comme celui d’aujourd’hui montre encore plus à quel point c’est improbable.

« Passer contre City est incroyablement difficile et intense, et dans trois jours, nous jouons à nouveau contre Manchester United. Ils seront sur leurs gardes, et ce n’est historiquement pas un match amical.

« Quelques jours plus tard, nous affronterons Everton, ce ne sera pas un match amical. Ensuite, nous affronterons Villarreal, ce ne sera pas un match amical. Puis Newcastle. C’est incroyablement intense et il est vraiment peu probable que l’équipe gagne tous les matchs.

« On est venus ici, on voulait aller en finale, on connaissait les problèmes, mais avec le quadruplé, se qualifier pour ce genre de finale rend les choses encore plus difficiles. C’est la seule façon de le faire, mais ça le rend plus difficile aussi. C’est une situation étrange, mais nous sommes aux anges. Nous avons battu l’équipe de football la plus forte du monde et c’est un moment assez spécial. »

Guardiola défend Steffen : « C’était un accident »

Pep Guardiola revient sur la défaite 3-2 de son équipe contre Liverpool en FA Cup, après avoir perdu 3-0 à la mi-temps.



Pep Guardiola a sauté à la défense de Zack Steffen après que son erreur ait offert à Liverpool son deuxième but.

Le gardien de but, sélectionné devant Ederson à Wembley, a hésité sur le ballon d’un backpass de John Stones peu de temps après l’ouverture du score de Konate, permettant à Mane de placer le ballon dans le filet.

« C’était un accident », a déclaré Guardiola au Bbc apres le jeu. « L’un des points forts est d’essayer de jouer [out] et en tant que gardien, il a cette qualité.

« C’était un accident et il apprendra pour l’avenir. Quand le ballon est là, cela peut toujours arriver. J’ai parlé avec l’équipe, pas avec lui personnellement, mais il est fort. »

Image:

Le gardien de but de Manchester City, Zack Steffen, regarde une erreur conduire Sadio Mane de Liverpool à marquer le deuxième de Liverpool





Guardiola a aligné une équipe très différente après que Kevin de Bruyne et Kyle Walker se soient blessés contre l’Atletico Madrid mercredi et ont affirmé que Riyad Mahrez et Rodri étaient les seuls joueurs de son banc suffisamment en forme pour entrer en jeu.

« Quand vous jouez beaucoup de matchs, et que vous continuez à le faire, ce genre de situations peut toujours arriver », a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse.

« Le match à Madrid a été vraiment difficile pour nous. Nous avons essayé de mettre de l’énergie dans l’équipe mais parfois l’adversaire est bon aussi.

« En deuxième mi-temps, nous avons trouvé un but, ce qui nous a beaucoup aidés dans notre élan. Ils ont continué à jouer à un bon niveau mais nous avons eu des occasions et le match était là. »

