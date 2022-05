Jurgen Klopp riposte au jibe de Liverpool de Pep Guardiola en disant que même sa ville natale n’est pas derrière le défi du titre | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a ignoré les affirmations de Pep Guardiola selon lesquelles “tout le monde dans ce pays” soutient Liverpool dans la course au titre de Premier League en suggérant que seule la moitié de la ville elle-même l’est.

Les Reds visitent Aston Villa mardi en direct sur Sports du ciel visant à combler l’écart sur Manchester City, qui a pris trois points d’avance dimanche en martelant Newcastle 5-0.

Guardiola a affirmé après la victoire que “tout le monde dans ce pays soutient Liverpool, les médias et tout le monde”, City visant son quatrième titre de Premier League en cinq saisons.

Mais Klopp, dont l’équipe a fait match nul 1-1 avec Tottenham samedi, a répondu en disant que seule la moitié de Liverpool voudrait qu’ils remportent le titre. Le manager de Liverpool estime que les commentaires de Guardiola ont été faits dans le feu de l’action, tout comme lorsque Klopp a critiqué le style de Tottenham après le match nul à Anfield.

“Je vis à Liverpool donc, oui, ici beaucoup de gens veulent que nous gagnions le championnat, c’est vrai, mais même ici, ce n’est probablement que 50%”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match, faisant référence à son rival Everton.

“En tant que manager, et j’ai eu cette expérience récemment après un match (Tottenham), nous sommes massivement influencés par le jeu, la situation, j’ai dit – je le redis, non – après le match ‘ils jouent comme ils jouent et sont toujours seulement cinquième”. C’était juste mon sentiment à ce moment-là et je ne pouvais pas plus respecter Antonio (Conte) et ce qu’il fait.

“Après avoir été éliminé de la Ligue des champions, c’est déjà assez difficile à encaisser mais ensuite, bien sûr, Liverpool s’est qualifié pour la finale. Vous avez ce genre de choses, ‘ils ont joué à Villarreal et nous avons joué au Real’ et vous dites ce que vous dites . Il est [Guardiola] oui, j’avais raison à propos de la cinquième place et de Tottenham, et il avait raison, nous n’avons remporté la Premier League qu’une seule fois.

“Je n’ai aucune idée si tout le pays nous soutient, ce n’est pas le sentiment que j’ai quand nous allons dans des endroits, c’est en fait le contraire. Peut-être qu’il en sait plus que moi.”

Actualités de l’équipe Aston Villa vs Liverpool Jacob Ramsey reste absent pendant Aston Villa’s visite de Liverpool. Le milieu de terrain a raté la victoire 3-1 de samedi à Burnley en raison d’une blessure à l’aine, mais pourrait revenir pour le match du week-end avec Crystal Palace. La blessure à la cheville de Leon Bailey le maintiendra également à l’écart, le patron Steven Gerrard devant avoir une équipe similaire ce week-end. L’attaquant Roberto Firmino est sur le point de revenir Liverpool équipe. L’international brésilien a raté les six derniers matches en raison d’un problème au pied, mais s’est entraîné davantage ce week-end pour se remettre au niveau. Des changements sont attendus du manager Jurgen Klopp avec Joel Matip susceptible d’entrer en défense centrale, tandis que Kostas Tsimikas pourrait bénéficier d’un départ rare sur la gauche de la défense afin de reposer Andy Robertson.

Liverpool doit maintenant espérer que City échouera dans ses trois matchs restants pour lui donner une chance de remporter la Premier League, mais le patron Klopp a souligné que la course au titre n’était pas terminée.

“Il est clair que ce n’est pas fini parce que nous avons tous les deux trois matchs à jouer et ma préoccupation est de savoir comment pouvons-nous gagner nos matchs”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons absolument aucune influence sur la façon dont City joue ses matchs, mais avant qu’ils ne soient joués, nous ne devrions pas ajouter de points. Nous ne faisons pas cela et je suis presque sûr que City ne le fait pas. [Until] ce n’est plus accessible, pourquoi devrions-nous arrêter d’y croire ?”

Klopp tentera de changer la perspective de ses joueurs malgré trois points de retard sur City, pour remonter le moral après avoir perdu des points à Anfield pour la première fois en 2022.

“Nous pouvons le prendre exactement comme c’était, nous avons fait match nul, ils ont gagné. Cela fait trois points et la différence de buts a également changé. Ou vous pouvez le voir comme si nous avions six points de retard et ils ont perdu et nous avons gagné”, a-t-il déclaré. .

“Nous serions en train de voler et nous avions hâte de jouer à Aston Villa. En tant qu’êtres humains, nous pouvons décider par nous-mêmes comment nous le voyons. Il y a des faits mais nous sommes autorisés à les ignorer et ensuite j’essaie d’aider les garçons à le voir comme moi.

Faits d’avant-match Aston Villa a remporté ce match exact 7-2 la saison dernière – ils n’ont pas battu Liverpool lors de matches de championnat à domicile consécutifs depuis février 1998.

Liverpool a remporté sept de ses huit dernières rencontres de Premier League avec Aston Villa, à l’exception d’une défaite 7-2 à Villa Park la saison dernière.

Il y a eu 20 victoires à l’extérieur lors des rencontres de Premier League entre Aston Villa et Liverpool, avec les 14 victoires des Reds aux Villans plus qu’ils n’ont battu toute autre équipe sur la route. En fait, seul Manchester City contre Manchester United (21) a été remporté par l’équipe adverse dans l’histoire de la Premier League.

Liverpool a marqué 41 buts à l’extérieur en Premier League cette saison, n’échouant qu’en un seul match à l’extérieur (0-1 contre Leicester). Les Reds n’ont marqué plus de buts en championnat à l’extérieur qu’en deux saisons : 42 en 1946-47 (remporté l’élite) et 48 en 2013-14 (terminé 2e de Premier League).

Aston Villa a remporté ses deux derniers matches de Premier League et cherche à en gagner trois de suite pour la troisième fois seulement lors de ses neuf dernières campagnes de haut niveau. Ces deux séries ont eu lieu au cours des deux dernières saisons, une série de quatre matchs en septembre/octobre 2020 et une série de trois matchs en février/mars de cette année.

« Supposons simplement que nous ayons gagné le dernier match et qu’ils aient perdu. Cela ne facilite pas le match d’Aston Villa ; cela donne simplement une perspective plus agréable, ce qui, à mon avis, est également important.

Calendrier des matchs de Liverpool :

Mardi – Aston Villa (a) Premier League, en direct sur Sky Sports

14 mai – Chelsea (Wembley) Finale de la FA Cup

17 mai – Southampton (a) Premier League, en direct sur Sky Sports

22 mai – Loups (h) première ligue

28 mai – Real Madrid Finale de la Ligue des champions

Les derniers matchs de Man City en Premier League

Mercredi – Loups (a) Premier League, en direct sur Sky Sports

15 mai – West Ham (un) Premier League, en direct sur Sky Sports

22 mai – Villa Aston (h) première ligue