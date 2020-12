Frank Lampard a qualifié la tentative de Jurgen Klopp de jeux d’esprit de «ridicule» cette semaine.

Mais il semble que les paroles du manager de Liverpool soient revenues hanter Lampard après que Chelsea ait perdu 2-1 contre les Wolves mardi soir.

Klopp a suggéré que Chelsea était le favori pour remporter la Premier League cette saison après sa victoire 3-1 contre Leeds, nouvellement promu.

Il a salué la profondeur de l’équipe « incroyable » de Lampard à Stamford Bridge après la frénésie de dépenses estivales extravagantes de Chelsea.

Lampard a répliqué à la suggestion que les Bleus sont aux commandes en disant: « C’est une longue saison. Si cela fait que certaines personnes qui parlent de nous remporter la ligue, disent que nous avons la meilleure équipe de la ligue, trucs ridicules.

«Quand vous parlez des meilleures équipes, vous devez regarder les équipes qui l’ont gagnée ces deux ou trois dernières années, leurs équipes sont pleines d’attaquants et d’ailiers qui ont marqué 30 ou 40 buts par saison.

« Des joueurs de milieu de terrain qui ont remporté des titres de champion partout, des gens expérimentés qui l’ont remporté et des ligues des champions.

« Nous en avons, nous en avons, mais nous avons aussi de jeunes joueurs et en tant qu’équipe, nous ne sommes pas là. Si vous me demandez dans quelques années et que je suis toujours là et que nous avons gagné quelques ligues, Je dirais oui. Mais pour le moment, les gens veulent regarder notre équipe et en parler. «