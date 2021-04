Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a défendu les propriétaires de son club comme des « gens formidables » et a riposté aux critiques de l’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, lundi, alors que les esprits montaient à la suite d’une échappée de la Super League européenne.

Liverpool, avec ses grands rivaux Manchester United, fait partie des grands clubs qui proposent de former leur propre ligue d’élite – une décision qui a déclenché une condamnation généralisée dans le sport et la société.

Neville, maintenant expert pour la télévision Sky Sports, avait fait référence à l’hymne populaire de Liverpool « Vous ne marcherez jamais seul » pour souligner l’ironie de la position du club.

Il a également qualifié l’échappée de «honte absolue», proposée par des propriétaires motivés par l’avidité.

Klopp a déclaré que Neville ne devrait pas être autorisé à parler de l’hymne.

« Nous avons le droit de chanter cet hymne, c’est notre hymne, ce n’est pas son hymne – et il ne le comprend pas de toute façon », a déclaré l’Allemand.

«Je ne parle pas des autres clubs… mais j’aurais aimé que Gary Neville soit sur une sellette quelque part et pas partout où il y a le plus d’argent. Il était à Man United, où se trouve le plus d’argent; Sky là où il y a le plus d’argent.

Neville, écoutant dans le studio Sky, a déclaré qu’il n’avait pas voulu manquer de respect.

«Hier n’avait rien à voir avec insulter Liverpool Football Club. Je ne sais pas pourquoi je vis dans sa tête pour être honnête avec vous », a-t-il commenté.

«Je ne sais pas ce qui l’a piqué. Hier, c’était un plaidoyer passionné de ma part pour protéger Football dans ce pays et ma plus grande déception a été avec Manchester United et Liverpool.

« Je pense que j’ai également distribué suffisamment de critiques aux deux clubs au cours des dernières 24 heures. »

Klopp a défendu les propriétaires du club, le Fenway Sports Group, basé aux États-Unis, après le match nul 1-1 de Liverpool en Premier League à Leeds United.

« Nos propriétaires, je travaille depuis environ six ans dans ce club et ce sont des gens formidables, ce sont des gens raisonnables, ce sont des gens sérieux », a déclaré l’Allemand, qui a clairement indiqué dans le passé qu’il ne soutenait pas une Super League.

«Ce sont vraiment de bonnes personnes et ils essaieront de m’expliquer la décision. Vais-je le comprendre, je ne sais pas.

Les joueurs de Leeds United se sont réchauffés pour le match avec des chemises portant le logo de la Ligue des champions et les mots «Earn It» sur le devant tandis que les supporters dépliaient des banderoles de protestation devant Elland Road.

Les fans ont également hué l’équipe de Liverpool à leur arrivée, ce que le capitaine de Liverpool pour la nuit, James Milner, a qualifié d ‘«injuste». Il s’est cependant prononcé contre l’échappée.

«Hier, nous en avons entendu parler pour la première fois. Beaucoup de questions et mon opinion personnelle est que je n’aime pas ça et j’espère que ça n’arrivera pas.

Le manager argentin expérimenté de Leeds, Marcelo Bielsa, a offert son point de vue sur les événements des dernières 24 heures.

«Dans tous les domaines, les puissants s’occupent des leurs et ne vous inquiétez pas pour nous autres», a-t-il déclaré.

«Dans la recherche de revenus économiques plus élevés, ils oublient le reste. Les puissants sont plus riches et les faibles sont plus pauvres. Ça ne fait pas du bien de Football en général. »

L’attaquant de Leeds, Patrick Bamford, a ajouté: «Nous sommes vraiment comme des fans; nous sommes sous le choc. Sans fans, Football n’est rien, il est donc important que nous maintenions notre position et montrons que Football est pour les fans et essayez de continuer ainsi. «

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici