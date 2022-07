Jurgen Klopp révèle que sa famille a été prise dans le chaos final de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que certains membres de sa famille étaient pris dans le chaos avant la finale de la Ligue des champions à Paris.

Le match phare entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France en mai a été éclipsé par de graves problèmes autour du stade.

Des béguins dangereux se sont formés à la suite de problèmes d’accès et de nombreux fans ont été aspergés de gaz lacrymogène ou aspergés de gaz poivré par la police.

La police française a utilisé des gaz lacrymogènes contre les supporters de Liverpool, les stewards ont tenté de retenir les foules avec des poubelles à roulettes. Sky News a passé au peigne fin les images de la finale de la Ligue des champions pour découvrir ce qui s’est réellement passé cette nuit-là.



Certains des proches de Klopp ont connu le problème de première main, mais ils ne l’ont dit à l’Allemand qu’après.

“Je n’ai rencontré que quelques [people] qui ont eu de la chance”, a déclaré Klopp sur le site Internet du club.

“Tous les autres que j’ai rencontrés – y compris ma famille – ont eu d’énormes difficultés à l’extérieur. Je pense qu’il est clair que c’était massivement mal organisé. Celui qui était responsable n’était pas préparé à cela.

“Ma famille m’a envoyé des messages avant le match, ‘Nous sommes dans le stade, bonne chance’ et toutes ces sortes de choses – mais ce n’était pas le cas. Ce genre de mensonges nécessaires que vous recevez.

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique comment le retard de la finale de la Ligue des champions s’est produit, avec des milliers de supporters de Liverpool retenus devant le Stade de France



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, a déclaré que les événements à l’extérieur du Stade de France ne correspondent pas à ce que le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin considérait comme une fraude.



“Ensuite, après le match, nous avons organisé cette petite fête. Ma femme n’était pas prête à faire la fête, toujours épuisée par tout ce qui l’entourait.

“Je pense que tout ce qui s’est passé là-bas a permis que le plus petit problème que nous ayons eu ce soir-là soit que nous ayons perdu la finale – incroyable après une finale de Ligue des champions.

“C’était évidemment très difficile. Je n’étais pas dehors mais tant de gens m’ont raconté la véritable histoire et ils étaient tous à peu près la même histoire, donc je sais ce qui s’est passé.”

“La déception de fin de saison est derrière nous”

La défaite 1-0 à Paris signifiait qu’une saison au cours de laquelle Liverpool menaçait de remporter un quadruplé s’est terminée sur une mauvaise note après avoir raté le titre de Premier League d’un point seulement la semaine précédente.

Klopp, cependant, insiste sur le fait que la déception est maintenant derrière eux.

Il a déclaré: “J’étais heureux lorsque la saison s’est terminée – pas exactement comme elle s’est terminée, mais toujours heureux que nous puissions partir en vacances.

“Nous avons eu assez de vacances. Je suis plus que rechargé. Absolument bien, heureux d’être de retour, tout va bien.”

Klopp: Je savais que l’accord Salah se produirait

Jamie Carragher réagit au nouveau contrat de trois ans de Mohamed Salah avec Liverpool



Un autre élément positif de l’été a été la décision de Mohamed Salah de s’engager dans un nouveau contrat de trois ans et de mettre fin à de nombreuses spéculations sur son avenir.

L’attaquant égyptien, qui a marqué 156 buts en 254 apparitions pour le club, entamait la dernière année de son contrat précédent.

Klopp a déclaré: “Je savais que cela arriverait, il était toujours clair que Mo voulait rester, mais c’est un contrat important, différentes choses doivent être prises en compte et c’est ce qui prend parfois du temps.

Mohamed Salah dit qu’il espère gagner plus de trophées avec Liverpool après avoir conclu un nouvel accord de trois ans (Crédit : LFC Twitter)



“Il est très heureux maintenant de pouvoir prolonger son séjour ici. Nous sommes très heureux, un joueur de classe mondiale.

“Imaginez que vous deviez signer Mo Salah maintenant – il est dans un autre club et vous voulez un joueur avec les chiffres qu’il a créés au fil des ans. Ce n’est pratiquement pas possible. Mais nous l’avons et il veut rester – une très bonne nouvelle.”

Liverpool, qui se rendra en Asie pour sa tournée de pré-saison ce week-end, entame sa campagne 2022-23 en affrontant Manchester City dans le Community Shield le 30 juillet.

Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, considère le nouveau contrat de Mohamed Salah comme une excellente nouvelle pour le club et a hâte de remporter plus de trophées avec lui.



Nunez, Mane et Salah: le podcast Transfer Talk évalue les activités estivales de Liverpool

L’expert allemand du football Raphael Honigstein a rejoint le podcast Transfer Talk pour expliquer pourquoi l’approche de transfert de Jurgen Klopp a changé après avoir dépensé beaucoup pour Darwin Nunez, ce que l’arrivée de Sadio Mane signifie pour le Bayern Munich et comment Liverpool a réussi à assurer l’avenir de Mohamed Salah

Matchs à Liverpool: les Reds débutent à Fulham

Liverpool entame la campagne de Premier League 2022/23 avec un voyage à l’heure du déjeuner à Fulham, nouvellement promu, le samedi 6 août.

Ce sera la quatrième saison consécutive au cours de laquelle Liverpool entame une nouvelle campagne contre un nouveau venu en Premier League.

Mais après avoir ensuite affronté Crystal Palace, l’équipe de Jurgen Klopp affrontera Man Utd à Old Trafford le 20 août.

Septembre comprendra des voyages à l’extérieur à Everton et à Chelsea en septembre et Liverpool devra également faire face à des affrontements consécutifs contre Arsenal et les champions de Man City les 8 et 15 octobre respectivement.

Le dernier match de Liverpool avant l’arrêt temporaire de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Southampton à Anfield le 12 novembre avant de reprendre l’action à Aston Villa le lendemain de Noël.

Les Reds accueillent ensuite leurs rivaux United le 4 mars, avant des affrontements délicats lors de week-ends consécutifs à City (1er avril) et contre Arsenal à Anfield (8 avril), avant de terminer la saison à Southampton.