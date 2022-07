Jurgen Klopp répond aux appels à Liverpool pour signer un nouveau milieu de terrain

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a, jeudi, fourni son point de vue sur les appels de longue date pour du sang frais dans sa configuration de milieu de terrain avant la nouvelle saison.

Ceux d’une persuasion Reds, bien sûr, seront pleinement conscients de la situation dans les rangs de la salle des machines du club.

Avec Thiago Alcantara un problème constant de blessure, Harvey Elliott vient de sortir d’un long séjour sur la touche, et James Milner et, dans une moindre mesure, Jordan Henderson s’entendent depuis des années, les fidèles d’Anfield, à l’approche de l’été, étaient désespérés pour le club pour sanctionner un mouvement pour au moins une option de milieu de terrain éprouvée, à ajouter à une zone de l’équipe de Klopp jugée comme n’étant pas à la hauteur.

Cependant, il est clair depuis longtemps dans les médias que le trio composé de Darwin Nunez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsay marquera les seuls renforts dans les rangs des joueurs de Liverpool en vue de la nouvelle campagne.

S’adressant aux médias alors que son équipe accélère ses préparatifs de pré-saison jeudi, il n’est donc pas surprenant que le sujet des options des Reds au milieu du parc ait été soumis à Jurgen Klopp.

L’Allemand, cependant, est resté provocant dans sa réponse.

“Comment j’ai dit, si personne ne veut partir – et aucun joueur n’est encore venu me voir avec cette demande et je ne m’y attends pas vraiment, pour être honnête”, a commencé Klopp.

“Il n’y a pas besoin d’un nouveau milieu de terrain. Nous ne pouvons pas simplement ajouter des milieux de terrain. Nous respectons également les contrats avec nos garçons, cela signifie que tant que nous les signons, ils obtiennent tout notre soutien.

