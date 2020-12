Jurgen Klopp a insisté sur le fait que Sadio Mane allait « complètement bien » après sa réaction de colère à avoir été remplacé par Mohamed Salah lors de la victoire de Liverpool sur Crystal Palace.

Les Reds menaient 4-0 à Selhurst Park et en régulateur de vitesse lorsque Mane, qui a marqué le deuxième but, s’est fait appeler pour être remplacé juste avant l’heure.

Le changement semblait être un effort pour préserver la star sénégalaise avec le match presque gagné et quelques gros matches à venir pour les champions en titre de la Premier League.

Mais la désapprobation de Mane était claire car il a d’abord ignoré son numéro au tableau et résisté au changement avant de finalement céder et de se diriger vers l’abri.

Mane, qui avait raté une chance en or pour un deuxième but quelques instants plus tôt après le centre précis d’Andy Robertson, a été interpellé par ses coéquipiers Roberto Firmino et Takumi Minamino avant de partir.

Il mit Klopp et le Salah entrant mais ne dit pas un mot avant de se diriger vers les gradins pour regarder le reste du match.

Klopp a abordé l’incident après le match et l’a minimisé comme une réaction humaine.

Klopp a déclaré à BT Sport: « Il n’était pas en colère parce que Mo est venu.