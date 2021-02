Jurgen Klopp prêt à transformer la saison de Liverpool

LIVERPOOL, Angleterre: Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a insisté lundi sur le fait qu’il était prêt à relever le défi de transformer son équipe après une période difficile sur et en dehors du terrain.

Klopp a reconnu que son équipe ne conserverait pas la Premier League après une défaite 3-1 contre Leicester samedi, qui a laissé Liverpool sur une série de seulement deux victoires en 10 matches et 13 points derrière Manchester City, première place.

Cela a également été une période difficile pour Klopp personnellement avec sa mère, Elisabeth, décédée le mois dernier à l’âge de 81 ans après avoir contracté le COVID-19. Klopp n’a pas pu assister aux funérailles en raison des restrictions de voyage.

S’exprimant avant le match aller des 16 derniers matchs de Liverpool contre Leipzig à Budapest en Ligue des champions, Klopp a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’un soutien particulier.

Je n’ai pas besoin d’une pause, a déclaré Klopp, rejetant les spéculations selon lesquelles il envisageait de quitter Liverpool.

Je peux diviser les choses, je peux éteindre, une chose et l’autre chose, je ne transporte pas les choses, a-t-il ajouté. Bien sûr, nous sommes influencés par les choses qui se passent autour mais personne n’a à s’inquiéter pour moi ou quoi que ce soit. Je n’ai peut-être pas l’air (bien), car le temps n’est pas frais, la barbe devient de plus en plus grise, je ne dors pas beaucoup, mes yeux ressemblent à ça, mais je suis plein d’énergie.

S’attaquant à la mauvaise forme de Liverpool, qui a vu l’équipe perdre trois matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis son arrivée en 2015, Klopp a déclaré que c’était un défi intéressant.

Personne n’a écrit un livre à ce sujet, sur la façon dont vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci et comment vous la résolvez, mais nous allons régler le problème, a-t-il dit. S’il vous plaît, tout le monde, nous allons le trier. Cela pourrait être délicat, mais nous allons le trier en jouant au football, le trier en collant encore plus ensemble, le trier en combattant avec tout ce que nous avons. Triez-le en apprenant plus que vous ne pouvez en apprendre à chaque saison.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports