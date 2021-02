Jurgen Klopp entamera son 300e match à la tête de Liverpool avec le meilleur bilan global de tous les entraîneurs de l’histoire du club.

Mais alors qu’il franchit une autre étape importante à Leicester, la dernière chose à laquelle il pense est sa remarquable réussite en éclipsant même les légendes d’Anfield telles que Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish et Joe Fagan.

Klopp a un meilleur pourcentage de victoire et une meilleure moyenne de points par match que ces grands de tous les temps – même Dalglish, dont le deuxième mandat a endommagé son propre record impérieux – mais l’entraîneur allemand a admis au milieu de la crise actuelle de son équipe:

«Ce n’est pas comme ça pour le moment, je peux vous le dire.

En atteignant 300 matchs, il est le neuvième boss le plus ancien de l’histoire d’Anfield, et son pourcentage de victoires de 59,2 domine le lot, Dalglish étant le deuxième meilleur de ses deux périodes avec 58,27, Paisley 57,57 et Rafa Benitez avec 56,28.

Klopp a également le meilleur record de points par match, à 2,01, avec Dalglish sur 2, en utilisant un uniforme de trois points pour une victoire. Ses équipes ont également marqué plus de buts par match que tout autre manager de l’histoire des Reds.

Mais même si ce record le place parmi les plus grands de tous les temps, le patron des Reds est suffisamment conscient pour savoir que ses résultats passés ne comptent pour rien, dans le monde impitoyable du football.

« Je sais que mon travail est le présent et l’avenir et non le passé. Le match numéro 300 est très important pour moi et le match 1-299, pas un petit peu en ce moment », a-t-il expliqué, avec juste un soupçon de lassitude.