Jurgen Klopp n’a aucune idée de la façon dont Liverpool n’a pas marqué contre Nottingham Forest alors que son équipe attend sa première victoire à l’extérieur | Nouvelles du football

Jurgen Klopp était incrédule que son Liverpool n’ait pas réussi à marquer lors de sa défaite 1-0 contre Nottingham Forest alors qu’il déplorait la mauvaise finition de son équipe.

Le but de Taiwo Awoniyi au début de la seconde période a été suffisant pour assurer la première victoire de Forest depuis août alors que l’attente de Liverpool pour une victoire en Premier League loin d’Anfield se poursuit.

“Comment nous ne pouvons pas marquer sur coups de pied arrêtés, je n’en ai aucune idée”, a déclaré Klopp.

«Ce n’est pas que les garçons ne voulaient pas. Je le sais, je l’ai vu. La bagarre, l’esprit était là. Tout va bien. Il n’y a pas beaucoup de monde là-bas, il n’y a que nous.

“C’est un gros, gros coup dur pour nous parce que nous sommes venus ici et nous voulions marquer les trois points. Vous regardez le match en arrière et vous pensez, comment cela n’aurait-il pas pu arriver? Mais c’est arrivé et c’est tout.”

Virgil van Dijk a eu les meilleures chances, choisissant de ne pas diriger une tête vers le but en première mi-temps, puis voyant une tête sauvée par Dean Henderson dans le temps d’arrêt.

Entre les deux, Mohamed Salah n’a pas réussi à contrôler un ballon alors qu’il semblait rebuté par le soleil et le remplaçant Trent Alexander-Arnold a vu sa tête sauvée tard. Non pas que Klopp soit d’humeur à créditer l’héroïsme de Henderson dans le but de Nottingham Forest.

“Il a fait deux arrêts. Les autres étaient les meilleures chances mais nous avons raté de peu le but. Je pense que Virg en première mi-temps pensait qu’il était hors-jeu, ce qu’il n’était pas. Il n’y a pas vraiment de raison à cela. À quelle fréquence Bobby Firmino marquer à partir de ces moments ? Combien de fois Virgil van Dijk met-il ces balles au fond des filets ? Il n’y a aucune raison à cela.

Image:

Roberto Firmino déplore une occasion manquée lors de la défaite de Liverpool face à Nottingham Forest





“C’est juste intense. Trois matchs en six jours. Effectif limité. Vous ne pouvez pas exactement faire un changement massif au milieu du parc, cela a créé de l’incertitude, je le comprends. Mais je n’ai pas vu cela avec les garçons. Ils ont fait c’est ce que nous devions faire aujourd’hui.

“Nous ne pouvions pas nous attendre à venir ici et à créer 20 occasions contre Nottingham avec la façon dont ils ont défendu, je ne pense pas que ce soit possible. Mais nous en avons eu sept, huit ou neuf.

“Oui, sur coups de pied arrêtés. La plus grande chance en deuxième mi-temps était probablement la tête de Trent en jeu ouvert, donc ce n’est pas qu’ils ont défendu de classe mondiale et nous n’avons pas pu passer. Il y a eu des moments et nous ne les avons pas utilisés.”

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Nottingham Forest contre Liverpool en Premier League.



Le bouleversement de la sélection de l’équipe est survenu du jour au lendemain avec Thiago exclu à 5 h 15 le jour du match, son indisponibilité forçant Curtis Jones à jouer un rôle central au milieu de terrain. Darwin Nunez a également été omis de l’équipe.

“Thiago a eu une mauvaise infection de l’oreille la nuit dernière et il n’avait aucune chance de faire quoi que ce soit. Nous l’avons ramené à la maison. Darwin devrait être de retour. Ce match était tout simplement trop tôt. Peut-être qu’un autre jour de récupération l’aurait aidé. Au moins c’est ma connaissance du moment.

“Deux choses à retenir. Nous n’avions jamais joué auparavant dans cette formation et la chose la plus difficile dans le football est de jouer contre une équipe défensive profonde. C’était toujours clair. Nous manquions évidemment d’attaques en avant et de vision au centre. Tout cela est vrai.

“Je pensais que Curtis avait très bien fait mais il n’est pas habitué à la position. Il peut jouer là-bas, certainement, mais il n’était même pas dans mes pensées pour commencer. Tout s’est passé hier soir. Mais il a très bien fait. Que nous n’avons pas créer autant, je ne suis pas surpris.Ces choses peuvent arriver.

“Mais en fait, les coups de pied arrêtés comptent. Quand vous marquez d’eux, ils comptent. Nous avons forcé ces situations lorsque nous avons créé des situations où ils devaient nous défendre. Ils ne voulaient pas que nous soyons dans la surface pour avoir un coup franc ou un corner . Mais à la fin, nous ne pouvions pas l’utiliser. C’est notre faute et personne d’autre.”

Image:

Fabio Carvalho a été refusé par Dean Henderson en début de match au City Ground





Liverpool a-t-il un problème loin de chez lui, cependant? L’équipe de Klopp est sans victoire en cinq tentatives cette saison en Premier League, n’ayant récolté que deux nuls. Cependant, le gestionnaire ne voit pas de tendance. “Vous ne pouvez pas comparer ces choses”, a-t-il ajouté.

“Qu’il est préférable pour nous de jouer à domicile, c’est à peu près toujours le cas. Mais dans des circonstances normales, je pense que nous aurions dû gagner ce match et ensuite nous parlons différemment mais nous ne l’avons pas fait. Je ne pense pas que cela ait rien à voir avec ce que nous avons joué ici.

“Ils ont défendu à peu près avec tout le monde qu’ils avaient. Nous devions faire mieux.”