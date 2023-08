Jurgen Klopp : Mohamed Salah s’engage à 100 % envers Liverpool et une vente après la fermeture de la fenêtre de transfert de Premier League serait une catastrophe | Actualités footballistiques

L’avenir de Mohamed Salah se profile sur le terrain d’entraînement de Liverpool lorsque Sky Sports arrivera vendredi matin.

Il n’y a eu aucune offre de la part du club saoudien de Pro League, Al Ittihad, mais une vague d’informations jeudi après-midi, affirmant qu’ils étaient prêts à tout mettre en œuvre pour conclure un accord pour signer l’icône d’Anfield, a semé la nervosité parmi les fans de Liverpool.

Mais le patron Jurgen Klopp garde son sang-froid.

« Il se passe beaucoup de choses autour de nous, mais c’est tout », dit-il en s’asseyant pour une interview exclusive. « Il y a des spéculations et je pense que c’est tout à fait normal en ce moment. »

Salah garde-t-il aussi son sang-froid ?

Liverpool a un voyage difficile à Newcastle, en direct sur Sky Sports dimanche, et a besoin que son talisman soit pointu. Un but et une passe décisive lors de ses deux premiers matchs de cette campagne de Premier League suggèrent qu’il a toujours aussi faim ; le fait qu’il compte désormais jusqu’à 200 buts pour le club rappelle son importance.

Mais les sommes considérables qu’Al Ittihad serait prêt à payer pourraient facilement constituer une diversion.

« Mo est un joueur très expérimenté et engagé à 100% envers nous ici, envers le club », déclare catégoriquement Klopp lorsqu’on lui demande si la concentration de Salah pourrait être affectée. « Non, je ne m’inquiète pas pour ça, pour être honnête. »

Liverpool a bien sûr profité de l’émergence du pouvoir d’achat de la Saudi Pro League cet été. Les ventes de Jordan Henderson et Fabinho ont rapporté plus de 50 millions de livres sterling, augmentant ainsi les finances nécessaires à la reconstruction du milieu de terrain des Reds.

Mais ces accords ont été conclus pendant la pré-saison, Liverpool ayant eu le temps de réinvestir. Les spéculations sur Salah surviennent à une semaine du mercato de Premier League et avec les clubs saoudiens capables de continuer à recruter jusqu’au 7 septembre, c’est un problème majeur pour Klopp.

« Dans un club normal de Premier League ou d’autres championnats, il est toujours possible qu’un grand club vienne vous chercher des joueurs. Maintenant, ce marché s’est étendu », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si cela m’inquiète ou non, il faudra voir.

« Nous avons notre propre expérience avec Hendo et Fabinho. Mais en général, ce qui est un vrai problème, c’est la fenêtre de transfert plus longue.

« C’est un vrai problème car tant que vous avez la possibilité de réagir, cela fait un peu partie du business.

« Quand on ne peut plus réagir, c’est une catastrophe. C’est la vérité.

« C’est pourquoi j’ai déjà demandé, il y a quelques semaines, aux autorités d’examiner ce qui serait vraiment mauvais si elles pouvaient simplement choisir des joueurs. »

Les semaines à venir seront intrigantes, avec l’avenir de l’homme vedette de Liverpool sous les projecteurs et la détermination du club à le garder susceptible d’être testé.

Mais la situation de Salah obscurcit ce qui aurait par ailleurs été un début encourageant pour un projet que Klopp a qualifié de « redémarrage du LFC ».

Un match nul à Chelsea le week-end d’ouverture a été suivi d’une victoire à domicile contre Bournemouth et une victoire à Newcastle ajouterait de l’élan et de la confiance à une équipe qui semblait rafraîchie et rajeunie après ses difficultés de la saison dernière.

L’un des nouveaux arrivants qui résume cette dynamique retrouvée est Dominik Szoboszlai.

Image:

Szoboszlai de Liverpool a impressionné lors de ses premières apparitions pour le club





Aucun joueur de Liverpool n’a couru plus loin ou plus vite que le joueur de 22 ans contre Bournemouth. Il a dominé les statistiques de son équipe pour les dribbles et les sprints et seul Andy Robertson a eu plus de touches. Il a remporté un penalty et a vu Diogo Jota toucher le filet sur son tir arrêté.

Ce furent des débuts impressionnants à Anfield et qui ont immédiatement rendu le Hongrois populaire auprès des supporters de Liverpool.

C’est un joueur qui semble parfaitement adapté au style de Klopp – et l’entraîneur-chef est enthousiasmé par le potentiel de Szoboszlai.

« Son énergie, combinée à la technique, au désir… à peu près tous les attributs que vous voulez voir », a déclaré Klopp lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimait chez le milieu de terrain.

« La dernière chose à laquelle on pourrait penser en le voyant jouer, c’est qu’il n’a que 22 ans. Il y a donc beaucoup plus à venir, quand il s’installera.

Image:

Dominik Szoboszlai a été un joueur remarquable sur le côté droit du milieu de terrain de Liverpool jusqu’à présent cette saison – un rôle plus profond que celui qu’il a joué au RB Leipzig.





« Evidemment, il n’a aucun problème à s’adapter à tout en un instant. Il y a encore plus à venir et nous sommes vraiment contents. Dès le premier jour, il est plein d’énergie, déjà au milieu de l’équipe.

« Il adore jouer à ce genre de football. Je pense qu’il joue à un poste différent de celui qu’il a joué au RB Leipzig, par exemple, mais avec ses compétences, il peut probablement aussi jouer plus haut sur le terrain.

« Il a la vitesse pour dépasser les joueurs. Il a la technique, il a les compétences de finition – nous ne les avons même pas encore vus correctement, mais son tir est vraiment spécial.

« Nous l’avons maintenant mis un peu plus profondément dans le jeu. Il apprécie évidemment beaucoup cela et il se porte bien. Il se porte très bien. »

Klopp sur le carton rouge annulé de Mac Allister « Je suis très content. J’étais sûr que ce n’était pas un carton rouge mais je n’étais pas sûr que notre appel aboutirait parce que c’est comme ça que ça se passe habituellement. Mais cette fois, je pense que c’était vraiment évident. Imaginez que cela aurait été un carton rouge – cela aurait signifié pour le reste de la saison, des contacts sur le terrain et des joueurs sortant ! Nous avons déjà eu une suspension de 40 minutes. Il ne faut pas l’oublier. Cela a rendu le jeu beaucoup plus difficile, beaucoup plus intense. Oui, nous avons marqué le troisième but, ce qui a été très utile, mais nous avons dû vraiment traverser quelque chose dans ce match et ce n’était pas cool. Ibou [Konate] ne sera pas disponible ce week-end. Donc ça pourrait être à cause de ça, parce que c’était super intense et donc il sentait légèrement ses muscles. Voilà donc comment ça se passe. « L’arbitre l’a vu à ce moment-là. C’est le football, c’est très rapide, c’est vraiment difficile. Je ne lui en veux pas du tout.

Le délice de Diaz de Klopp : « Il nous a manqué comme un fou ! »

Klopp avait des choses positives à dire sur ses autres recrues estivales, Alexis Mac Allister et Wataru Endo également. Mais il s’illumine lorsqu’on évoque la forme de Luis Diaz.

L’ailier, qui a marqué contre Chelsea et Bournemouth, fera sa 50e apparition pour Liverpool s’il entre sur le terrain de St James’ Park ce week-end. Mais malgré ce total de matchs, son impact en ce début de saison ressemble à celui d’une nouvelle recrue.

La blessure au genou qu’il a subie à l’Emirates Stadium la saison dernière s’est prolongée en un arrêt de six mois. Ce fut un coup dur pour un joueur qui avait travaillé si dur pour son grand transfert à Liverpool et qui avait commencé son parcours avec le club de manière si électrique.

Mais maintenant, l’avenir est radieux et après ce que Klopp appelle « une année horrible » pour le Colombien, Diaz semble prêt à jouer un rôle clé dans ce redémarrage de Liverpool.

« Il nous a manqué l’année dernière comme un fou », dit Klopp. « C’était une mauvaise journée à Arsenal et ce qui s’est passé ce jour-là. Nous savions tous à ce moment-là que perdre un joueur comme lui n’était pas utile.

« En le retrouvant, vous pouvez voir immédiatement l’impact qu’il a. Un joueur de haut niveau.

Image:

Luis Diaz a marqué deux buts en deux matchs cette saison après une longue absence pour blessure l’année dernière





« Le but qu’il a marqué [against Bournemouth] Je ne suis pas sûr d’en avoir vu beaucoup, pour être honnête. En passant au centre, le joueur essaie de contrôler le ballon, mais il savait déjà avant la première touche ce qu’il voulait faire avec la seconde. Cela montrait donc également ses compétences en finition.

« En plus de cela, il a évidemment la vitesse et le dribble et, entrer, tirer et passer… pour la façon dont nous voulons jouer, c’est super important. Joueur fantastique.

« Quand Lucho est arrivé ici, le monde entier a pris conscience de son histoire particulière, du temps qu’il a passé caché quelque part jusqu’à ce que finalement le monde du football ait pris conscience de lui. Et puis à partir de ce moment-là, tout est allé très vite.

« Je pense donc qu’il apprécie beaucoup la situation dans laquelle il se trouve actuellement, qu’il est définitivement dans le bon club pour lui, et que tout le monde se soucie de lui et pense vraiment beaucoup à lui.

« Ce fut une année horrible. Mais maintenant, laissons cela derrière nous et soyons simplement positifs. »

Cela semble être le sentiment général à Liverpool en ce moment : une équipe désireuse de laisser ses problèmes du passé derrière elle et de se lancer dans les opportunités passionnantes à venir.

Il y aura de nouveaux défis à relever – parmi lesquels l’avenir de Salah – mais Klopp envisage l’avenir avec optimisme.

Regardez Newcastle contre Liverpool en direct Sky Sports Premier League à partir de 16h le dimanche ; coup d’envoi à 16h30.