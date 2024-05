Jurgen Klopp marche seul… Le patron de Liverpool est aperçu en train de tout absorber à Anfield, debout dans le cercle central et dans les tribunes alors qu’il se prépare à faire ses adieux émouvants après neuf ans au club.

Klopp dirigera Liverpool pour la dernière fois lorsqu’ils affronteront les Wolves dimanche

L’Allemand a été vu seul sur le terrain d’Anfield et dans les tribunes mardi.

Arsenal est la vraie affaire, peu importe ce qui se passe dans la course au titre – Écoutez It’s All Kicking Off! podcast







Jurgen Klopp a été aperçu en train de tout immerger à Anfield alors qu’il se prépare pour son dernier match à la tête de Liverpool.

Le mandat de neuf ans de l’Allemand à la tête des Reds prendra fin après leur affrontement avec les Wolves lors de la dernière journée de la saison, ce dimanche.

Son règne l’a vu devenir le plus grand manager du club de l’ère de la Premier League, remportant tout ce qu’il y a à gagner, y compris la Ligue des champions en 2019, et mettant fin à 30 ans de disette de titre un an plus tard.

On s’attend déjà à ce que les émotions soient fortes ce week-end, mais les images divulguées sur les réseaux sociaux ont déjà touché le cœur des fans de Liverpool.

L’homme de 56 ans a été photographié debout seul dans le cercle central et dans les tribunes, les fans sur les réseaux sociaux suggérant qu’il filmait une vidéo d’adieu avant son dernier match à la tête.

Jurgen Klopp a été vu en train de tout comprendre alors qu’il se tenait seul dans le cercle central d’Anfield.

Il a également été vu dans la tribune avec des suggestions selon lesquelles il tournait une vidéo d’adieu.

Klopp dirigera Liverpool pour la dernière fois lorsque Liverpool affrontera les Wolves dimanche

Un supporter dans la tribune a posté une vidéo de Klopp sur le terrain et on les entend dire : » Il se tient seul dans le rond central et c’est tellement triste. Il prend tout en compte.

Les fans de Liverpool ont répondu à la vidéo, certains disant qu’ils avaient le cœur brisé avant la sortie de l’Allemand du club.

Un fan a déclaré: « Cette vidéo de Jurgen Klopp seul à Anfield prendre tout cela tout seul m’a vraiment séduit. J’ai vraiment le cœur brisé. 9 ans, c’est une grande partie de notre vie.

@Raws_LFC a commenté : « Quel gars, irremplaçable », tandis qu’un autre supporter a déclaré : « Cela m’a déjà fait partir. »

Un quatrième fan a écrit : « Je ne m’attendais absolument pas à ça. La vague d’émotions que j’ai ressentie en voyant cela était surprenante. Dimanche sera extrêmement difficile de ne pas être émotif.

@HawkieHawkins96 a déclaré : « Pour mettre cela en contexte, j’étais sur le point d’avoir 17 ans lorsqu’il a été nommé manager du LFC… J’ai maintenant 27 ans.

« J’ai passé une grande partie de ma vie à soutenir ce club incroyable. »

Tandis qu’un autre fan a déclaré dimanche qu’il s’agirait d’un « homme adulte qui pleure comme un bébé ».

Klopp a rejoint Liverpool en octobre 2015 et est devenu leur plus grand manager de l’ère de la Premier League.

L’Allemand a remporté la Ligue des champions en 2019 et la Premier League (photo) un an plus tard.

Klopp a remplacé Brendan Rodgers en tant qu’entraîneur le 8 octobre 2015, et le choc de ce week-end contre les Wolves sera son 489e match à la tête des Reds.

Liverpool était depuis longtemps à la recherche du titre de Premier League cette saison, avant qu’une mauvaise forme ces dernières semaines ne les fasse sortir de la course derrière Arsenal et Manchester City.

L’Allemand avait déjà l’air ému alors qu’il applaudissait à Villa Park lors de son dernier match à l’extérieur lors du match nul 3-3 de Liverpool contre Aston Villa.

« Je sais que c’est la dernière fois, je n’en ai tout simplement pas l’impression », a déclaré Klopp aux journalistes après le match.

« Les supporters extérieurs ont toujours été absolument fous. Ce qu’ils faisaient, où ils se trouvaient, nous leur avons demandé de beaucoup voyager au fil des années. C’est une relation merveilleuse.