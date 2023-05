Jurgen Klopp: Liverpool unifie notre trophée cette année malgré son absence en Ligue des champions | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a décrit l’avenir d’un Liverpool uni comme « super excitant », malgré la déception d’avoir raté la qualification pour le football de la Ligue des champions.

C’est la première saison complète du long mandat de Klopp que Liverpool n’a pas réservé de place dans la compétition et après que la victoire de Manchester United sur Chelsea l’a confirmé jeudi soir, le meilleur buteur des Reds, Mohamed Salah, a tweeté qu’il était « dévasté ».

Klopp a reconnu que c’était un coup douloureux et a admis qu’il y avait eu des « erreurs » tout au long de la saison, mais a insisté sur le fait qu’il y avait de nombreuses raisons pour que les fans de Liverpool soient optimistes quant à ce qui les attend.

« Pour moi, il était clair que les deux autres équipes [Newcastle and Man Utd] obtiendrais ce point [they needed to secure Champions League football] », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse avant le dernier match de la saison de Liverpool contre Southampton dimanche.

« J’ai tracé une ligne. Si cela s’était produit, nous y serions allés, mais nous n’avons pas à changer à nouveau d’ambiance.

« Dans le monde des médias sociaux, tant de mauvaises choses se produisent constamment. Je ne pense pas que ce soit l’une d’entre elles. C’était une description normale de ses sentiments et à ce moment après le match, ce n’est pas le moment d’envoyer des messages optimistes.

« Mais je l’ai vu maintenant à la cantine et il souriait. Je ne sais pas pour quelle raison mais il n’était pas de mauvaise humeur.

« Pendant longtemps ici, il était clair que ce ne serait pas une bonne saison historique. Nous n’en sommes absolument pas satisfaits. Nous avons fait des erreurs, nous n’étions pas assez constants.

« Le nombre de points que nous avons récoltés depuis la Coupe du monde est assez bon et si nous avions fait cela sur toute la saison, nous aurions été dans un endroit différent.

« Bien sûr, il y a des raisons d’être optimistes. C’est certainement le cas. Nous avons d’autres raisons d’être optimistes – l’atmosphère que notre peuple a créée après le dernier match à domicile. Toutes ces choses sont absolument la base d’un avenir fantastique.

« Nous n’avons pas besoin de le rendre plus grand qu’il ne l’est. C’est une saison de football. Nous n’avons pas livré ce que tout le monde voulait et attendait. Mais nous sommes toujours vraiment unis et c’est la bonne chose à ce sujet. Si vous pouvez traverser des moments difficiles des moments comme nous l’avons fait à l’époque, c’est une très bonne base pour un avenir meilleur. Je trouve beaucoup de raisons d’être optimiste.

« Mais je peux comprendre juste après le match, quand il a été décidé, c’est quand vous le ressentez. Ce n’était pas différent pour moi que pour Mo.

« Le vestiaire n’est pas de mauvaise humeur. Nous avons appris à gérer la situation. Nous ne nous sommes pas divisés en un instant. Nous ne nous sommes pas pointés du doigt.

« Si vous ne vous qualifiez pas pour la Ligue des champions, la meilleure place possible est la cinquième et nous l’avons fait. Si vous m’aviez demandé il y a 10 matchs si nous pouvions le faire, j’aurais dit non.

« Il n’y a aucune raison pour que nous baissions la tête et la laissions là jusqu’au début de la nouvelle saison. J’ai vu de très bons signes et ce sont les choses que je vais prendre pour la nouvelle saison. »

Lorsqu’on lui a demandé si le revers de Liverpool cette saison pourrait être une motivation pour l’année prochaine, Klopp a répondu: « Il le faut. »

Mais en reprenant les points positifs, il a parlé de l’excitation qu’il ressentait pour ce qui allait arriver en 2023/24 alors que les nouveaux arrivants continuent de se développer dans l’équipe, avant de décrire « l’unité » que l’équipe avait maintenue à travers leurs défis ce trimestre comme un trophée. pour eux.

« Nous n’avons pas réussi à donner plus de plaisir aux gens », a-t-il déclaré. « Nous avons eu nos moments. Cela aurait été une saison normale si nous avions terminé quatrième, pas génial mais toujours qualifié pour la Ligue des champions. La grande déception est cette petite chose, qui est évidemment une grande.

« Mais parfois il faut l’accepter. Cela fait maintenant sept ans et demi que je suis ici. C’est très long et tout va toujours dans le bon sens à grands pas ? C’est peu probable. On aurait pu faire mieux mais il y a Habituellement, après trois ou quatre ans, vous changez de manager, il recommence complètement.

« Oui, je comprends que c’est une très bonne chose que je sois ici aussi longtemps, mais c’est aussi un défi parce que vous devez vous inventer de nouvelles choses. C’est ce que nous avons commencé maintenant. Je pense que c’est super excitant.

« Et avec toute la confiance et la foi que nous avons et ressentons les uns pour les autres, c’est une super base. Personne n’est fatigué ou ne pense, ‘qui s’en soucie’? Tout le monde se soucie beaucoup et veut faire de son mieux.

« J’ai ressenti, dans une année difficile, j’ai ressenti l’unité entre nous et les supporters. C’est tellement important. S’il y avait un point à prouver à nouveau, c’était la façon dont ils ont dit au revoir aux joueurs. J’adore ça. Ce sera le trampoline pour nous, à partir de là, il faut partir.

« D’un point de vue financier, c’est vraiment le seul problème. C’est un gros problème dans le football. Je le sais. Mais à part ça, nous avons des nuits européennes l’année prochaine.

« Au lieu d’un mardi/mercredi, c’est un jeudi. Qui s’en soucie ? De grands matchs, une atmosphère, une chance de tout faire, la FA Cup se reproduira, la Coupe de la Ligue se reproduira. Nous avons la chance de le faire. Le Premier ministre La ligue est là aussi. Allons-y !

« Quand tout va dans la bonne direction, il est facile de se sentir ensemble, mais quand ce n’est pas le cas, c’est plus difficile. Je ne voulais pas prouver ce point mais nous l’avons fait et c’était, pour moi, le trophée que nous avons remporté cette année. »

Interrogé sur l’impact que l’absence de Liverpool de la Ligue des champions aura sur leurs plans de transfert, Klopp a semblé détendu quant à ce qui les attendait et n’a pas ressenti l’urgence de conclure des accords immédiatement au début de la fenêtre à venir.

« Je ne pense pas mais on verra [if no Champions League affects whether players want to come], » il a dit.

« Il est toujours possible que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, car plus les joueurs que vous voulez sont bons, moins l’autre club souhaite le laisser partir. C’est à cela que nous devons nous préparer.

« Mais c’est une longue fenêtre et c’est une longue pré-saison et une longue pause donc nous avons le temps. Si nous obtenons de nouveaux joueurs demain ou dans six, sept semaines, cela ne changera pas la donne pour moi. Dans un monde idéal, ils vont tous arrivent demain et je peux leur donner leurs plans pour les vacances d’été et ces choses. Mais tout va bien.