Jurgen Klopp, Liverpool et la démangeaison de sept ans

La dernière fois que les Wolves ont joué à Anfield, leurs hôtes sont arrivés à moins de neuf minutes de remporter le titre de Premier League.

À peine sept mois plus tard, Liverpool ne ressemble en rien à l’équipe qui était à deux victoires de remporter un quadruplé sans précédent.

Là où il y avait des scènes de joie et d’anticipation lors de cette journée ensoleillée de mai dernier, parfois dans la première moitié du troisième tour de la FA Cup, l’atmosphère menaçait de devenir toxique. Sans le but bien encaissé de Darwin Nunez juste avant la pause, la réception à la mi-temps aurait été pour le moins maussade.

Il y avait des cris frustrés de la part de la foule et des joueurs semblant tout aussi en colère les uns contre les autres, comme quand Alisson a fait une passe directement dans les gradins et a reçu la colère d’Andy Robertson. Attention, le gardien aurait mieux fait de faire ça que de passer le ballon directement à Goncalo Guedes à la 26e minute.

Alisson a été, à un kilomètre près, le joueur le meilleur et le plus constant de Liverpool cette saison, mais même lui a montré qu’il n’était pas à l’abri d’une erreur individuelle coûteuse. Quand il pleut, ça se déverse.

Et il pleut certainement à Anfield en ce moment.

Mais Liverpool n’est pas simplement tombé d’une falaise en sept mois. Ce que nous voyons maintenant est le résultat des années qui ont précédé la septième saison complète de Jurgen Klopp en charge.

Les problèmes sont nombreux

Concéder le premier contre les Wolves signifiait la 14e fois en 27 matchs cette saison que l’équipe de Klopp avait pris du retard. Encore une fois, cela signifiait la tâche épuisante mentalement et physiquement de devoir reprendre un match – une tendance qui a commencé à la fin de la saison dernière et qui s’est poursuivie longtemps dans celle-ci.

Klopp a été interrogé à ce sujet au début de cette saison et a suggéré que les deux saisons ne pouvaient pas être comparées. “Vous avez 63 matchs et vous vous battez d’une manière ou d’une autre, complètement différent”, a-t-il déclaré, suggérant que la fatigue à la fin de la saison dernière a joué un rôle.

Si oui, alors quelle est la raison du retard dans plus de la moitié des matchs cette saison ?

Ce n’est qu’une parmi une myriade d’affirmations déroutantes de Klopp cette saison. La veille de ce match, il a insisté sur le fait que le milieu de terrain n’était pas le problème, puis après le match, il a critiqué le manque de défis gagnants, après avoir vu Jordan Henderson et Fabinho gagner un total combiné d’un tacle – cinq de moins que Thiago, qui a ressemblé à un milieu de terrain à un seul homme lors des derniers matches, devant être le vainqueur du ballon en chef et le meneur de jeu.

Le milieu de terrain est clairement un problème majeur et majeur et malgré la position publique de Klopp à ce sujet, il le sait aussi, d’où la poursuite d’Aurélien Tchouameni l’été dernier, la signature du prêt d’Arthur et le désir de faire venir de nouveaux milieux de terrain en 2023.

Arthur Melo n’a pas encore fait ses débuts en Premier League depuis qu’il a été prêté cet été (Crédit image : Getty Images)

Mais Klopp a également soutenu ses “huit options de milieu de terrain” cet été et les problèmes sont maintenant si profonds qu’ils ne seront pas simplement résolus en ajoutant un milieu de terrain ou deux.

C’était le XI le plus fort de Liverpool, face à l’équipe classée 19e de la Premier League, qui avait deux jours de moins pour se préparer / se reposer avant le match et a effectué neuf changements, jouant essentiellement une équipe de réserve.

C’est en soi une mise en accusation embarrassante de l’endroit où Liverpool se trouve aujourd’hui.

Aucune équipe de Premier League n’a marqué moins que les Wolves cette saison, mais ils ont traversé le milieu de terrain de Liverpool avec facilité à maintes reprises et semblaient menaçants à chaque fois qu’ils franchissaient la ligne médiane. Tout comme Brentford l’a fait six jours plus tôt.

Le meilleur milieu de terrain présenté à Anfield était Matheus Nunes, un joueur que Liverpool a refusé il y a cinq mois mais qui semble maintenant prêt à acheter dans cinq mois. Une autre absurdité dans ce 2022/23 à Anfield.

Où sont les améliorations ?

Alors que Klopp déplore le calendrier des matches de cette étrange saison, la vérité est que cette saison a été loin d’être encombrée jusqu’à présent (c’est à venir dans la seconde moitié de la campagne).

Klopp et son équipe ont eu un écart de deux semaines en septembre sans match en raison du décès de la reine. L’occasion alors de travailler très tôt avec les joueurs pour éradiquer les problèmes qui s’étaient posés.

Puis il y a eu la Coupe du monde, six semaines pour travailler avec la majorité de l’effectif. La vérité est que Liverpool n’est pas revenu mieux. L’intensité, le cas échéant, est encore plus faible. Ils sont faibles dans les défis, deux balles sur deux, dépassés à chaque match, battus individuellement et collectivement, et tactiquement dépassés à maintes reprises.

Selon les données du journal Times, Liverpool est passé de l’équipe la mieux classée de la Premier League pour les sprints et les courses à grande vitesse en 2018/19, aux 16e et 11e respectivement. Ils parcourent également beaucoup moins de distances par match, passant de la deuxième à la 14e place.

Le décrochage est énorme. De toute évidence, l’équipe de Liverpool qui a remporté la Premier League et la Ligue des champions est arrivée à la fin de son cycle.

Devoir jouer une rediffusion de la FA Cup contre les Wolves n’aidera certainement pas avec un calendrier de matches encombré (Crédit image : Getty Images)

La démangeaison de 7 ans

Si la soi-disant «démangeaison de sept ans» est réelle, Klopp en fait l’expérience pour la troisième fois de sa carrière.

La dernière saison de Klopp à Dortmund a vu les joueurs s’essouffler après sept ans, comme cela s’est également produit à Mayence. Que Klopp ait atteint son cap de sept ans à Liverpool cette saison n’est peut-être pas une coïncidence. A-t-il appris de ses expériences précédentes ? Il semble que non.

Vous pouvez signaler que les problèmes flagrants ne manquent pas, mais ils reviennent tous aux deux mêmes; le milieu de terrain et un manque d’intensité.

Et c’est ce manque d’intensité qui est l’aboutissement des années qui ont précédé où nous en sommes maintenant.

Tout comme à Dortmund et à Mayence, Klopp à Liverpool a remanié l’équipe dont il a hérité, a nourri cette équipe dans ses premières années et a obtenu un succès incroyable, mais, jusqu’à présent dans sa carrière, il n’a jamais été en mesure de reconstruire sa propre équipe.

Alex Ferguson l’a fait plusieurs fois à Man United, reconstruisant son équipe pour obtenir un succès durable. Pep Guardiola l’a fait / le fait à Man City maintenant, bien qu’en grande partie grâce à un grand carnet de chèques ouvert.

Mais Klopp peut-il reconstruire à nouveau? Son équipe a en quelque sorte été autorisée à arriver au point où son milieu de terrain, un élément absolument clé de l’équipe de Klopp, n’a pas de milieu de terrain avec des attributs de type Klopp.

Fabinho est sans doute le seul milieu de terrain qui pourrait encore être considéré dans ses premières années, à 29 ans, mais il ressemble – comme beaucoup de cette équipe de Liverpool – à un joueur qui a trop joué au football dans un style physiquement exigeant au cours des quatre dernières saisons. . Ces statistiques de course et de sprint ont fière allure à l’époque, mais il doit y avoir un péage physique sur toute la ligne.

Klopp a déclaré à l’été 2020 que ses deux arrières latéraux “ne peuvent pas jouer chaque saison 50 matchs – cela limiterait leur carrière”. Depuis ces mots, Robertson a disputé 50 matchs la saison suivante, plus 19 autres avec l’Écosse, puis 47 la saison dernière.

L’équipe de Klopp a maintenant une véritable pénurie de joueurs dans la force de l’âge, tandis que les joueurs seniors semblent – comme en témoignent toutes les données en cours cette saison – incapables de reproduire les mêmes chiffres physiques qu’ils ont au cours des trois, quatre ou cinq dernières saisons sous Klopp.

L’une des nombreuses citations intéressantes attribuées à Bill Shankly est celle d’une équipe de football “étant comme un piano – vous avez besoin de huit hommes pour le porter et de trois qui peuvent jouer ce putain de truc”.

À l’heure actuelle, Liverpool manque cruellement de personnes pour faire le gros du travail. Et cela doit être sur les épaules de Klopp.