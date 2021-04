Jurgen Klopp a déclaré que l’histoire des retours de Liverpool en Ligue des champions n’avait aucune importance pour le match retour des quarts de finale de mercredi à domicile contre le Real Madrid.

Les Reds traînent 3-1 avant le match retour, établissant de nombreuses comparaisons avec leur spectaculaire demi-finale contre Barcelone il y a deux ans quand ils ont renversé un déficit de trois buts pour gagner 4-3.

Klopp pense que l’absence de supporters à Anfield rend la vie plus difficile pour son équipe mais dit qu’ils ont très peu à perdre.

« Quand vous êtes 3-1, il semble que vous êtes déjà sorti », a déclaré Klopp. «Cela signifie que vous n’avez pas grand-chose à perdre. Nous allons essayer.

« Vous n’obtenez pas de retour parce que vous avez fait un retour dans le passé. Vous n’avez une chance que si vous jouez un très bon football dans le présent.

«La meilleure situation serait de ne pas vous mettre dans une situation où vous avez besoin d’un retour.

Le but de Mohamed Salah à l’extérieur à Madrid pourrait s’avérer vital pour Liverpool au match retour



« Nous ne pouvons pas prendre les retours pour acquis, surtout sans foule dans le stade.

« Nous devons créer notre propre atmosphère pour ce match et nous le ferons. »

Semra Hunter de La Liga TV a déclaré que les problèmes de blessure du Real Madrid ne se sont pas atténués avant le match retour de la Ligue des champions contre Liverpool



« Nous ne pouvons pas ignorer la défense dans ce match ou nous serons punis à coup sûr », a déclaré Klopp.

« Je ne sais pas si quelqu’un dans le monde peut empêcher le Real Madrid d’avoir des chances.

« Ils nous ont battus et quelques jours plus tard, ils ont battu Barcelone, donc ils sont évidemment dans un bon moment. Nous devons nier cela, défendre à notre plus haut niveau et créer aussi.

«Nous devons être à 100% à notre plus haut niveau absolu pour avoir une chance. C’est possible, nous devrions donc essayer.

« La situation est claire. C’est pourquoi cette compétition est si intéressante parce que vous avez cette règle selon laquelle les buts à l’extérieur comptent différemment et cela la rend vraiment excitante.

« Nous ne devons pas concéder et si nous pouvons créer plus que ce que nous avions à Madrid, nous verrons ce que nous obtenons. »