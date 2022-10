Jurgen Klopp: le patron de Liverpool prévient que Jesse Marsch “émotionnel” virera Leeds pour le choc d’Anfield | Nouvelles du football

Jurgen Klopp dit que “émotionnel” Jesse Marsch fera virer Leeds pour leur affrontement avec Liverpool à Anfield samedi, en direct sur Sports du ciel.

L’équipe du Yorkshire, 18e de la Premier League, a subi des défaites lors de chacun de ses quatre derniers matches dans une séquence de huit matchs sans victoire et Marsch a déclaré qu’il en avait “marre” de perdre.

Samedi 29 octobre 19h30



Coup d’envoi 19h45





Liverpool a lui-même eu des problèmes cette saison, avec un record de seulement quatre victoires en 11 matches de championnat et trois défaites, ce qui les place au huitième rang du classement.

Klopp a parlé des adversaires de samedi et pense que Leeds sera stimulé par son manager pour obtenir un gros résultat à Anfield après avoir lutté ces dernières semaines.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que chaque club a d’énormes problèmes lorsqu’on lui demande si la Premier League est devenue plus compétitive.



“Quand nous parlons de notre situation, comment pouvons-nous l’améliorer, il semble que nous devons simplement mieux jouer et puis – ah, il y a encore un adversaire”, a déclaré Klopp, avant le match de samedi à Anfield, qui débutera à 19h45. .

“Et Leeds y va vraiment, Leeds est super vivant, super agressif. Je pense que Jesse à Salzbourg, Leipzig avait beaucoup de presse, des trucs comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de presse au milieu de terrain, faites des espaces vraiment petits, allez pour contre-attaques, beaucoup de très bons joueurs, des joueurs talentueux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Nottingham Forest contre Liverpool en Premier League.



“(Patrick) Bamford est de retour, puis (Jack) Harrison, (Brenden) Aaronson, la vitesse et le désir, puis ils ont de vraies machines. Je ne suis pas sûr que (Tyler) Adams puisse jouer, mais s’il le peut, un autre dur, le plus dur Il y a beaucoup de choses à aimer dans cette équipe, et ils n’ont aucun résultat depuis six ou sept matchs, aucun vrai résultat.

“Alors ils seront là. Et j’ai entendu Jesse Marsch dire qu’il en avait marre de perdre, et il est déjà très émotif sur la ligne de touche. Il est évidemment dans le vestiaire assez animé. Alors il va leur mettre le feu.”

“Liverpool sera différent après la Coupe du monde”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pense qu’il a été condamné à une amende pour comportement inapproprié contre Manchester City en raison de son statut.



Klopp, dont l’équipe a rebondi après une défaite choc 1-0 à Nottingham Forest avec la victoire 3-0 de la Ligue des champions mercredi à Ajax, a été interrogé s’il s’attendait à un Liverpool différent après la Coupe du monde au Qatar qui débutera le mois prochain.

L’Allemand a souligné qu’il y avait “beaucoup de si” et qu’il s’intéressait actuellement à la photo.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Classement de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre: où Bellingham devrait-il jouer?



Liverpool a eu un certain nombre de joueurs blessés, et concernant les choses après la Coupe du monde, il a déclaré: “Oui, nous serons différents, nous nous serons entraînés, nous aurons des joueurs de retour. Mais cela dépend – comment les joueurs reviennent-ils de la Coupe du monde ? Je n’en ai aucune idée.

“S’ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe du monde… s’ils sortent tous tôt, font une pause et peuvent ensuite s’entraîner avec nous pendant trois semaines et demie, ce serait absolument exceptionnel !

“Mais c’est beaucoup de si, et je ne suis pas intéressé par ce moment à Liverpool après la Coupe du monde, je suis intéressé par Liverpool demain.”

La Coupe du monde commence le 20 novembre, et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait le moindre sentiment que les joueurs commençaient à penser au tournoi ou à se protéger, Klopp a déclaré: “Habituellement, la Coupe du monde a lieu en été et les grandes finales ont lieu en été comme eh bien, si vous êtes impliqué dans une finale… il n’y a aucun joueur qui pense à ce moment-là à la Coupe du monde un peu plus tard, il veut gagner cette finale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déploré la chance de son équipe, affirmant que lorsqu’ils gagnent un match, ils perdent ensuite des joueurs sur blessure.



“Et si la dernière journée est la journée décisive pour se qualifier pour la Ligue des champions, pour rester dans la ligue, il n’y a aucun joueur que je connaisse, que j’aie jamais rencontré, qui penserait alors ‘faites attention’. Parce que les joueurs que je connais, et nos joueurs, c’est sûr, sont à mille pour cent engagés avec nous ici.

“Mais quand tout le monde commence maintenant à demander, alors à ce moment-là, le processus commence, c’est normal. Je ne dis pas que cela aura un impact énorme, mais ensuite vous commencez à y penser.”

Naby Keita fait partie des joueurs de Liverpool qui se remettent d’une blessure et Klopp a également déclaré que ce serait “serré” en ce qui concerne la possibilité que le milieu de terrain soit impliqué pour les Reds avant la Coupe du monde.