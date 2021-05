Jurgen Klopp: le patron de Liverpool prévient les joueurs de ne pas bouder la Ligue des champions | Actualités du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait qu’ils ne réagiront pas à l’échec de sécuriser le football de la Ligue des champions comme « les enfants ne reçoivent pas de bonbons ».

Avec la quatrième place de Chelsea en confiance après avoir ajouté une finale de la Ligue des champions à la finale de la FA Cup le week-end prochain, les chances de les rattraper semblent faibles car ils détiennent un avantage de sept points, après avoir disputé un match de plus.

Klopp admet que la tâche est difficile, mais pas impossible, mais la perspective d’un football en Ligue Europa la saison prochaine ne verrait pas les champions d’Europe 2019 bouder.

«Nous ne sommes pas des enfants dans un magasin de bonbons qui ne reçoivent pas les bonbons», a-t-il déclaré.

« Nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons et personne ne regardera la Ligue des champions la saison prochaine, s’allongera devant la télévision et pleurera si nous ne sommes pas impliqués.

«Si quelqu’un avait du mal avec ça, j’espère que je le réaliserais et que je pourrais résoudre cette situation tôt. Je suis presque sûr que je le reconnaîtrais tôt.

« Nous avons encore une chance pour la Ligue des champions et nous devons nous concentrer sur cela.

« Certaines personnes pensent évidemment que nous n’avons plus aucune chance, alors nous devrions déjà annuler la saison. »

Samedi 8 mai 19h45



Coup d’envoi à 20h15





Klopp soutient Thiago et Ox pour s’améliorer

Klopp est optimiste que la saison prochaine, lorsque sa série de joueurs clés blessés reviendra en forme, verra ses futurs anciens champions de Premier League rebondir.

Il espère également voir une augmentation des performances de joueurs comme Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara et Naby Keita qui ont déçu dans la campagne en cours.

« L’été est important pour nous tous et vous pouvez dire exactement la même chose de chaque joueur », a ajouté Klopp.

«Lorsque vous ne démarrez pas de matchs, vous devez utiliser chaque séance d’entraînement et chaque minute sur le terrain pour convaincre.

«Je n’ai pas besoin d’être convaincu pour être honnête, mais il s’agit de me présenter dans ce genre de situations.

«Ox a eu de très bons moments, s’entraîne vraiment bien en ce moment, et sa situation n’est pas facile, non seulement pour lui mais pour tous les garçons dans cette situation.

« Thiago est devenu, dans une saison vraiment difficile, un joueur très important pour nous.

«Je ne pense pas que nous l’avons déjà vu, mais nous sommes convaincus à 100% que nous tirerons le meilleur parti de lui parce qu’il est un joueur de classe mondiale.

« Pour Naby, ce n’est pas facile, pour Shaq (Xherdan Shaqiri), ce n’est pas facile et pour certains autres joueurs, ce n’est pas facile, je le sais, mais il s’est passé beaucoup de choses pendant la saison et ce que nous avons essayé d’obtenir et de garder. était l’équilibre et le rythme.

«Avec toujours une défense différente, certaines choses au milieu de terrain devaient être différentes des autres moments où nous étions beaucoup plus stables et stables, et c’est la raison pour laquelle certains joueurs n’ont pas assez de minutes.

« Nous espérons que cela changera complètement l’année prochaine parce que lorsque vous aurez plus de stabilité dans la dernière ligne, vous pourrez être plus flexible sur le plan de la formation plus haut sur le terrain. »