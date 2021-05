Jurgen Klopp: le patron de Liverpool n’est pas surpris par les protestations des supporters de Manchester United mais demande une approche plus calme | Actualités du football

Jurgen Klopp dit qu’il n’a pas été surpris par les manifestations d’Old Trafford le week-end dernier, mais pense que certaines des actions des fans ont franchi la ligne d’arrivée.

Des milliers de supporters se sont mobilisés au cours des deux dernières semaines dans le cadre des retombées de la Super League européenne, le match de Liverpool à Manchester United dimanche dernier reporté en raison des manifestations des fans de United contre les propriétaires du club, la famille Glazer.

Après avoir regardé les événements se dérouler à la télévision depuis l’hôtel de l’équipe, certains fans prenant d’assaut le sol, Klopp a émis un mot d’avertissement concernant les futures manifestations.

« Ai-je été surpris que ce genre de choses se soit produit? Non. » Dit Klopp.

«Je suis un partisan absolu de la démocratie – cela signifie que je suis heureux que les gens veuillent exprimer leur opinion, c’est très bien.

«Des situations comme celle-ci n’arrivent pas trop souvent lorsque les gens ne sont pas entendus.

«Mais j’ai dit il y a quelques semaines, lorsque les manifestations ont commencé, que nous devons également faire attention à ce que personne ne soit blessé – j’ai dit que nous devions être prudents et nous calmer, pour demander les bonnes choses.

«Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais j’ai entendu dire que des policiers se sont blessés et ce genre de chose ne devrait pas arriver.

« Les portes ne doivent pas être cassées – exprimer votre opinion est tout à fait acceptable tant que c’est paisible et pour autant que je sache, ce n’était pas complètement pacifique. »

















Jurgen Klopp a de la sympathie pour le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pour une série de matches qui les verront jouer quatre matchs en huit jours.



Solskjaer furieux contre le calendrier « impossible » de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a critiqué la décision de reporter l’affrontement de Manchester United avec Liverpool jeudi prochain, insistant sur le fait qu’il n’aura pas d’autre choix que de faire tourner ses joueurs lors des prochains matchs afin de les protéger des blessures.

L’affrontement initial de United avec Liverpool a été reporté le week-end dernier après une manifestation de fans à Old Trafford contre les propriétaires du club.

Le match reprogrammé signifie que l’équipe de Solskjaer est confrontée à la perspective exténuante, à la fin d’une saison implacable, de disputer trois matchs de championnat en cinq jours.

Samedi 8 mai 19h45



Coup d’envoi à 20h15





Après avoir négocié avec succès leur chemin devant la Roma jeudi pour atteindre la finale de la Ligue Europa, United se rend à Aston Villa dimanche, en direct sur Sky Sports, avant d’accueillir Leicester à Old Trafford mardi soir.

Avant leur prochain match contre Fulham le mardi suivant, le match réorganisé de Liverpool a été pressé, une décision qui a mis Solskjaer en colère.

« Je n’ai jamais vu ce programme auparavant, pas dans le football moderne », a déclaré Solskjaer. «J’ai regardé à travers et je sais que Man Utd en 91/92 a eu une course très similaire et vous pouvez voir comment les résultats se détériorent.

« Donc pour moi, nous avons été malmenés par des gens qui sont assis derrière leur bureau en costume et qui n’ont jamais joué au football et qui comprennent de quoi il s’agit. »

Confirmation des avant-derniers PL KO; Man Utd vs Liv 13 mai

Les dates de l’avant-dernier tour des matchs de Premier League 2020/21 ont été confirmées, ainsi que le match réorganisé entre Manchester United et Liverpool, qui sera en direct le Sky Sports le jeudi 13 mai.

Le report de United vs Liverpool dimanche a forcé une reconfiguration des matches prévus pour la semaine commençant le lundi 10 mai et signifie que United jouera trois matchs en cinq jours.

United – qui est absent à Aston Villa le dimanche 9 mai à 14 h 15 – jouera désormais à Leicester le mardi 11 mai à 18 h (auparavant le mercredi 12 mai) et à Liverpool le jeudi 13 mai à 20 h 15, avec les deux. jeux à Old Trafford.

Pour tenir compte de ce rééchelonnement, Southampton vs Crystal Palace reste le mardi 11 mai mais débutera à 20h15, Aston Villa vs Everton restera le jeudi 13 mai, mais débutera désormais à 18h, et Manchester United vs Fulham est déplacé au mardi 18 mai à 18 h (auparavant le mercredi 19 mai à 19 h 45) – avec les trois matchs en direct sur Sky Sports.

La saison de Premier League se terminera le dimanche 23 mai, les matchs seront diffusés en direct sur Sky Sports à confirmer en temps voulu.