Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a souligné l’absence de supporters d’Anfield comme la principale raison d’un renversement de fortune renversant dans leur forme à domicile.

Après avoir perdu contre Crystal Palace en avril 2017, les Reds se sont lancés dans une séquence impressionnante de 68 matchs sans défaite en Premier League sur leur propre patch, qui a pris fin avec surprise lorsque Burnley s’est imposé dans le Merseyside en janvier.

Le revers contre les Clarets a entamé une série de six défaites successives à domicile – une course qui a même surpris Klopp alors qu’il prévisualisait la visite de samedi à Aston Villa, en direct Sky Sports Premier League.

Alors que Klopp a admis que l’incapacité des spectateurs à assister aux matchs n’explique pas entièrement la situation, il pense que le fait de ne pas pouvoir faire appel à une base de fans largement considérée comme l’une des meilleures du pays a fait des ravages.

« L’une des principales raisons est qu’il n’y a pas de foule, cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré.

« Beaucoup d’équipes ont ce problème. A part ça, la raison pour laquelle nous n’avons pas gagné les matchs à domicile est que nous n’avons pas assez bien joué, pas dans tous.

















« Il y a eu des matchs à domicile où nous avons perdu là où je pensais qu’à d’autres moments, même sans foule, nous aurions ou aurions dû gagner ce match à coup sûr, mais nous ne l’avons pas fait.

« Maintenant, nous avons une série de défaites de quatre matchs à domicile? Six matchs à domicile d’affilée – wow! C’est long. Nous devons changer. Mais ce n’est pas comment puis-je changer cela à l’entraînement ou quoi que ce soit d’autre, nous devons nous mettre dans la bonne direction. mentalité.

«Pendant longtemps, personne ne pouvait vraiment expliquer pourquoi nous étions si forts à domicile, du moins en termes de résultats. Maintenant, ce n’est pas facile à expliquer mais la principale raison pour laquelle nous ne sommes pas exactement les mêmes est que nos supporters nous manquent.

« C’est comme ça, mais cela ne changera pas. Nous avons joué de très bons matchs sans supporters à domicile et c’est ce que nous devons faire maintenant. Nous voulons sortir de la saison tout ce que nous pouvons. »

Sadio Mane, quant à lui, a eu du mal devant le but récemment, trouvant le fond du filet une seule fois lors de ses 12 derniers départs de haut vol et Klopp a admis que le problème pourrait jouer dans l’esprit de l’attaquant sénégalais.

« Nous savons tous à quel point Sadio Mane est bon et quel joueur il est », a déclaré Klopp.

« Les chiffres, en termes de score, ne sont pas très bons pour nous pour le moment. Il le sait. Avec un joueur avec l’état d’esprit de Sadio, il veut très bien faire.

« Je ne suis pas inquiet mais je le vois aussi, c’est clair. Nous y travaillons, c’est la seule réponse que je peux donner. Il n’y a pas de problème physique pour Sadio, pas de vrai. Nous avons tous besoin de pauses de temps en temps mais ce n’est pas un problème général.

« Si vous ne marquez pas pendant un certain temps, les attaquants commencent à réfléchir. Et il y a un moment où vous recommencez à penser exactement aux bonnes choses et alors tout ira bien à nouveau.

« Nous devons nous assurer que cette fois ne soit pas trop loin. »

Liverpool, septième du tableau et à trois points du top quatre, accueille une équipe de Villa qui les a battus 7-2 lors du match inversé début octobre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il montrerait à ses joueurs des images du match pour les galvaniser, Klopp a répondu: « Certainement pas. Nous l’avons regardé après le match. Nous avons expliqué pourquoi les choses se sont passées cette nuit-là.

«Depuis, tout a changé, donc ça n’a aucun sens de revenir en arrière et de parler de ces choses. Ça n’aide pas de revoir les buts. Si ça pouvait aider, je serais le premier à leur montrer mais ça n’aiderait pas.

« Si vous avez votre pire performance pendant très, très longtemps et six mois plus tard, quelqu’un arrive au coin de la rue dans une situation similaire (et dit), ‘au fait, ne recommencez pas’. J’espère que personne ne le fera à toi. »