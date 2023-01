Jurgen Klopp: le patron de Liverpool dit qu’il “ne se souvient pas d’un match pire” que leur défaite 3-0 à Brighton | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a admis qu’il ne se souvenait pas d’un pire match au cours de sa carrière de manager que le 3-0 de Liverpool à Brighton, décrivant la performance de son équipe comme “horrible à regarder”.

Liverpool a été largement dominé, Brighton détenant 62% de la possession, alors qu’ils avaient neuf tirs cadrés contre deux pour les visiteurs.

Solly March a marqué deux fois et Danny Welbeck a volé dans un tiers tardif pour déplacer les Seagulls au-dessus de Liverpool et au septième rang de la Premier League, ce qui signifie que l’équipe de Klopp pourrait terminer le week-end en neuvième et 10 points en dehors des quatre premiers si Newcastle battait Fulham, vivre sur Sports du cielle dimanche.

Klopp a accepté la responsabilité du résultat mais a admis que Liverpool était à un “point vraiment bas”, déclarant: “C’est mon travail de faire la bonne composition, de mettre en place la bonne tactique.

“Je ne sais pas si c’est parce que le match est encore il y a quelques minutes, mais je ne me souviens pas d’un match pire. Honnêtement, je ne peux pas. Pas seulement Liverpool.

“C’est ma responsabilité. Cela en fait un point vraiment bas.”

Klopp a approché les supporters à l’extérieur – qu’il a décrits comme “exceptionnels” – à plein temps et a semblé s’excuser, les supporters de Liverpool voyant maintenant leur équipe perdre cinq fois en neuf matchs sur la route en Premier League cette saison.

Alors que les fans itinérants tenteront d’oublier l’affichage de leur équipe sur la côte sud, Klopp a déclaré qu’il n’ordonnerait pas à son équipe de faire de même lors de leur voyage de retour à Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était le genre de match que ses joueurs devaient simplement effacer de leur mémoire, Klopp a répondu : “Il pourrait y avoir des matchs, mais ce n’est pas un match unique.

“Pour le moment, ce n’est pas génial. Oui, nous avons des problèmes de blessures, mais l’équipe que nous avons alignée n’était absolument pas mauvaise.”

Klopp accepte le blâme pour l’échec du changement tactique

Image:

Trent Alexander-Arnold réagit alors que Brighton célèbre l’un de ses trois buts





Liverpool a passé une grande partie de l’après-midi dans une forme légèrement différente de son habituel 4-3-3.

Klopp a déployé un diamant au milieu de terrain qui a vu Thiago dans une position avancée derrière Mohamed Salah et Cody Gakpo, qui ont reçu peu de services lors de ses débuts en Premier League.

Thiago a eu du mal à exercer une quelconque influence sur le match, tandis que Trent Alexander-Arnold – qui s’est aligné bien plus haut que le reste des quatre défenseurs de Liverpool – a été exposé à plusieurs reprises par Kaoru Mitoma.

“Nous avons essayé d’aider les garçons avec une organisation légèrement différente”, a révélé Klopp. “Nous avons eu des moments où cela a bien fonctionné et nous les avons mis sous pression, mais nous perdons le ballon beaucoup trop facilement, donc nous n’avons jamais rien fait.

“Brighton a été meilleur tout au long des 96, 97 minutes. Il était clair qu’une équipe était prête à jouer un très bon match, et une équipe devait se battre avec elle-même.

“Les problèmes sont les mêmes – nous ne gagnons pas les moments clés, nous ne gagnons pas les défis et nous perdons le ballon trop facilement.

“C’est entièrement ma responsabilité avec une formation différente et ça n’a pas marché. Le résultat était horrible à regarder.”