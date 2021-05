Jurgen Klopp: le patron de Liverpool dit que Man City n’aurait pas remporté la Premier League avec la même crise de blessures | Actualités du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est catégorique: même Manchester City n’aurait pas remporté la ligue cette saison s’ils avaient dû faire face à la crise des blessures qu’il a endurée.

Klopp a perdu le défenseur central influent Virgil van Dijk à la suite d’une blessure au genou qui a mis fin à la saison à cinq matches de la saison de Premier League, avant que son partenaire Joe Gomez ne le rejoigne trois semaines plus tard et, en janvier, Joel Matip – le dernier défenseur central principal restant. – est devenu le troisième absent de longue durée.

L’Allemand a dû se mélanger et correspondre, les milieux de terrain Fabinho et Jordan Henderson jouant aux côtés des inexpérimentés Nat Phillips et Rhys Williams en défense, et même lorsqu’il a fait venir Ozan Kabak et Ben Davies comme couverture en janvier, les deux avaient leurs propres problèmes de blessures.

Image:

Virgil van Dijk a raté la majorité de la saison après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur lors du derby de Merseyside en octobre



En dépit d’être en haut du tableau à Noël, l’impact des blessures a finalement rattrapé l’équipe de Klopp, qui est entrée dans une crise en 2021 mais a rebondi avec sept victoires en neuf matches pour les laisser savoir que s’ils gagnaient leur dernier match à domicile à Crystal Palace dimanche, en direct Sky Sports, ils se qualifieront pour la Ligue des champions.

Klopp a été ridiculisé dans certains milieux pour avoir suggéré que ce serait une réalisation massive étant donné qu’ils étaient bien loin du rythme en huitième en mars, mais il pense que c’était le maximum absolu possible dans les circonstances.

Et il ne pense pas qu’aucun de leurs rivaux n’aurait pu faire mieux.

« Donc, une équipe de football est comme un orchestre où beaucoup de gens travaillent ensemble et si vous perdez une pièce, vous pourrez peut-être encore le faire, mais si vous en perdez deux, cela devient difficile », a-t-il déclaré.

«C’est ce que j’ai dit avant cette année, avec le nombre de blessures que nous avons eues, ce n’était pas l’année pour devenir champions. Aucune chance. Pour personne.

« Aussi bons soient-ils, si City a ses trois moitiés centrales, non [they don’t win the league]. Trois moitiés centrales de United, non.

«Pour toute la saison aussi, c’est ainsi que ça se passe.

« Nous avons riposté un peu, accepté les difficultés et en avons tiré le meilleur parti, et si nous gagnons dimanche, et si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, nous en avons tiré le meilleur parti. C’est tout.

« Demandez à Manchester United maintenant si en ce moment ils aiment la Ligue Europa (ils sont en finale) et ils diraient » oui « . Ils adorent jouer la finale et ont la chance de gagner.

« Donc, nous avons déjà fait une sorte de travail, mais pas celui que nous voulions faire. »

















Au cours de leur campagne, Klopp a souvent salué ses joueurs comme des « monstres de la mentalité ».

Cette saison, il a fallu un autre type de résilience mentale et le manager pense que cela les a rendus plus forts.

« Oui, ça compte autant pour moi [as the title win]. Il est clair que nous ne serions pas arrivés à cette situation si les garçons n’avaient pas montré ce genre de personnage. Ils ont un caractère très spécial », a-t-il ajouté.

« Parfois, nous souffrons des choses, nous n’avons pas beaucoup d’influence là-dessus. C’est pourquoi les choses tournent mal, mais je ne remets jamais en question le caractère ou la mentalité de cette équipe.

«Si vous avez déjà remis en question le caractère des joueurs dans une période pas si bonne, vous devez vous demander pourquoi vous avez fait cela.

















«Les garçons l’ont prouvé maintenant des millions de fois, il ne s’agit pas de leur mentalité ou de leur caractère si quelque chose ne va pas.

« Passer par des périodes difficiles vous rend plus fort en tant qu’unité et pendant ce temps-là, nous n’avons pas été distraits. Rien ne s’est arrêté entre nous.

« Oui, nous avons eu nos moments, les joueurs n’étaient ni dans la meilleure forme ni dans la meilleure humeur. Je n’étais pas de la meilleure humeur, mais nous avons toujours trouvé un moyen de rester ensemble.

«Nous ne nous sommes jamais blâmés ni nous nous sommes pointés du doigt en nous disant:« C’est à cause de vous ou de vous ».

« Donc, quoi qu’il arrive dimanche, nous avons trouvé notre moyen de nous amener à cette situation. »