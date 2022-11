Jurgen Klopp: le manager de Liverpool s’est vu interdire la ligne de touche d’un match pour avoir affronté un officiel de match contre Manchester City | Nouvelles du football

Jurgen Klopp s’est vu imposer une interdiction de ligne de touche d’un match après que la Football Association a fait appel avec succès de la décision de n’infliger une amende qu’au manager de Liverpool pour avoir affronté un officiel de match.

Klopp a initialement été condamné à une amende de 30 000 £ par une commission de régulation indépendante pour sa conduite envers l’arbitre Anthony Taylor lors du match contre Manchester City le 16 octobre.

La FA a estimé que c’était trop indulgent et une commission d’appel indépendante a maintenant suspendu l’Allemand de la ligne de touche avec effet immédiat.

Liverpool affrontera Southampton à Anfield samedi.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.