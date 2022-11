Jurgen Klopp: le manager de Liverpool salue la décision de Fenway Sports Group de rechercher de nouveaux investisseurs | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a salué l’annonce faite cette semaine par les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, selon laquelle le club est ouvert à de nouveaux investisseurs.

FSG, qui a acheté le club dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 300 millions de livres sterling en octobre 2010, envisagerait une vente, même s’il préférerait attirer de nouveaux investisseurs en vendant une participation minoritaire.

Nouvelles du ciel rapporte que les propriétaires américains de Liverpool ont demandé à Goldmann Sachs et Morgan Stanley d’évaluer l’intérêt des acheteurs et les banques devraient déterminer si certains des soumissionnaires présélectionnés qui n’ont pas acheté Chelsea sont intéressés à investir dans le club du Merseyside.

Klopp a refusé d’être tiré sur la question de savoir si la FSG voulait vendre Liverpool, mais a réaffirmé son engagement envers le club, quels que soient les changements qui pourraient survenir dans la hiérarchie de propriété.

“Tout le monde a dit qu’il [Liverpool owner John W.Henry] veut vendre le club, ce que j’ai lu, c’est que nous recherchons des investisseurs. C’est logique, j’aime ça !”, a déclaré Klopp après la victoire de Liverpool en Coupe Carabao contre Derby County.

“Pour moi, cela ne veut rien dire. Quoi qu’il arrive – j’aime vraiment la façon dont je travaille avec nos propriétaires – mais si cela devait changer, je m’engagerais pour le club.

“Pour autant que je sache, nous recherchons des investisseurs et j’ai pensé que cela avait du sens. Pour moi, pendant que ce processus se déroule, il est important que nous continuions à planifier.

“Ces choses prennent du temps et je ne suis pas un expert en la matière, mais chaque fois que cela se produit et que quelqu’un entre ou quoi que ce soit, il peut se passer beaucoup de choses à ce moment-là. Pas seulement le temps du football, entre les deux également.

“Pour le moment, rien ne s’est passé. C’est juste une nouvelle, personne n’a eu de crise cardiaque quand nous l’avons vu. Nous savions. C’est une décision, c’est très bien. Nous travaillons très bien avec FSG. C’est une bonne relation, rien ne changera [on that front].”

Ce que FSG a annoncé cette semaine

Liverpool appartient principalement à John W Henry, aux côtés du président du FSG, Tom Werner.

Le FSG admet qu’il est ouvert à l’acceptation de nouveaux actionnaires mais n’est pas allé jusqu’à dire que le club dans son ensemble est sur le marché, bien qu’il ne l’ait pas définitivement exclu.

Les clubs de Premier League sont rarement officiellement disponibles à la vente car cela affecterait leur valeur – et une déclaration de FSG disait: “Il y a eu un certain nombre de changements récents de propriété et de rumeurs de changement de propriété dans les clubs EPL et inévitablement, nous sommes régulièrement interrogés sur Propriété de Fenway Sports Group à Liverpool.

“FSG a fréquemment reçu des manifestations d’intérêt de tiers souhaitant devenir actionnaires de Liverpool. FSG a déjà déclaré que, dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si cela était dans l’intérêt de Liverpool en tant que club.

“FSG reste pleinement engagé dans le succès de Liverpool, à la fois sur et en dehors du terrain.”

Le groupe de fans de Liverpool Spirit of Shankly a écrit à Liverpool pour demander des éclaircissements sur la position actuelle de FSG.

Un communiqué disait: “Nous avons vu des informations aujourd’hui selon lesquelles la FSG a mis le Liverpool FC en vente.

“Spirit of Shankly a écrit au LFC pour obtenir des éclaircissements et attendra une réponse avant de faire des commentaires. Nous nous attendons cependant à ce que le Conseil des supporters et SOS soient engagés dans une partie du processus afin que les supporters soient au centre de toute vente. et les premières réflexions des futurs propriétaires.”

Carra : Il pourrait y avoir quelque chose dans les rapports de vente

Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et spécialiste de Sky Sports, dans le dernier épisode de Le chevauchement:

“J’imagine qu’il y a quelque chose dedans. Quelle est sa force en termes de vente complète ou d’essayer d’apporter de l’argent au club, je ne suis pas sûr. Je pense que FSG a fait un excellent travail au club, et je ne le fais pas ‘ Je ne pense pas qu’ils aient jamais proclamé avoir les fonds de Manchester United, Chelsea ou Manchester City.

“Ce sont les propriétaires qui ont ramené le titre, les propriétaires qui ont ramené Jurgen Klopp, le stade a été transformé, le terrain d’entraînement a été transformé. Ils ont presque été un modèle pour des clubs comme Arsenal.

“Je pensais juste qu’avec autant de propriétaires américains entrant dans la ligue, je pensais qu’il y avait un avantage numérique à certains égards où ils pourraient voir quelque chose dans le futur compte tenu de ce que nous avons vu dans les sports américains, alors j’ai pensé que les propriétaires seraient ici pour un moment.

“Peut-être qu’ils se sont réveillés lundi matin et ont lu combien Manchester City avait gagné commercialement et ont pensé : ‘Tu ne peux pas l’arrêter, n’est-ce pas ?!'”