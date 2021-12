Jurgen Klopp: le manager de Liverpool ne fera pas l’objet d’une action pour les commentaires des arbitres après le tirage au sort des Spurs | Actualités footballistiques

Jurgen Klopp ne fera l’objet d’aucune autre action pour ses commentaires d’après-match envers l’arbitre Paul Tierney après le match nul 2-2 de Liverpool à Tottenham.

La Football Association a examiné les commentaires du manager de Liverpool et ne prendra aucune autre mesure.

L’entraîneur de Liverpool avait reçu un carton jaune de l’arbitre Tierney en première mi-temps pour sa réaction à un défi de crampons de Harry Kane sur Andy Robertson.

Dans un match palpitant sur Super dimanche, Robertson a ensuite mis Liverpool 2-1 en seconde période, mais trois minutes seulement après l’égalisation de Heung-Min Son, il a vu rouge pour avoir donné un coup de pied à Emerson Royal.

Klopp a été laissé perplexe par le manque d’intervention du VAR et est allé parler à Tierney après le coup de sifflet à temps plein.

« Je n’ai aucun problème avec les arbitres – seulement vous », a-t-on entendu dire à Tierney après le match.

L’Allemand a dit plus tard Sports aériens: « Il y avait évidemment beaucoup d’autres choses qui ont influencé ce jeu, mais certaines de ces questions sont mieux à poser à M. Tierney. »

Lorsqu’on lui a demandé si la punition de Kane aurait dû être plus forte, Klopp a déclaré: « Certainement, plus fort. Nous pouvons donner un carton rouge à Robbo, ce n’est pas le défi le plus intelligent de sa vie. Mais c’est certainement un carton rouge, cela ne fait aucun doute.

« Donc, nous avons un VAR assis là, et il jette un nouveau coup d’œil à la situation de Robbo. D’accord, c’est pour cela qu’il est là. Qu’a-t-il fait dans la situation de Kane ? »

L’ancien arbitre de la Premier League, Dermot Gallagher, a déclaré que Kane avait eu la chance de ne pas être expulsé.

« J’ai l’impression que Kane a eu beaucoup de chance lorsque l’arbitre a regardé la hauteur de la botte », a déclaré Gallagher.

« Les deux joueurs ont de la chance pour être honnête – Kane a de la chance d’avoir traversé le sol et de l’attraper à la cheville. Robertson a beaucoup de chance car si sa jambe était plantée, il aurait une jambe cassée.

« Je pense que la seule raison pour laquelle l’arbitre l’a gardé sur le terrain est la hauteur de la botte. Cela coche beaucoup de cases.

« Le VAR est également un arbitre et il reçoit le même entraînement et la même formation que l’arbitre sur le terrain. Je ne sais pas [if Kane would have been sent off if Tierney went to the monitor] parce que les arbitres ont tous les deux le même état d’esprit quant à la hauteur de la botte.

« L’option la plus facile et l’option la plus acceptable si un carton rouge était sorti, personne n’aurait exprimé sa dissidence. »