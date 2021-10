Jurgen Klopp: le manager de Liverpool frustré par la réticence des joueurs de Premier League à se faire vacciner contre Covid-19 | Actualités footballistiques

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, ne comprend pas pourquoi les joueurs de Premier League hésitent à se faire vacciner contre Covid-19.

La Premier League a révélé cette semaine que seuls sept des 20 clubs ont des équipes où 50% ou plus des joueurs sont complètement vaccinés.

Klopp a déclaré que 99% pour cent des joueurs de Liverpool ont été vaccinés et qu’il n’a eu à convaincre personne de le faire.

L’Allemand, 54 ans, a ajouté qu’il pensait qu’il était de sa responsabilité personnelle de considérer la vie des autres.

« J’ai été vacciné parce que je m’inquiétais pour moi, mais encore plus pour tout le monde autour de moi », a déclaré Klopp.

« Si je l’obtiens et que je souffre – de ma faute. Si je l’obtiens et que je le diffuse à tout le monde – c’est de ma faute et non de leur faute. »

Il a ajouté: « D’où ai-je appris que je pense qu’il est logique de se faire vacciner? J’ai appelé des médecins que je connais depuis des années.

« La plupart des spécialistes nous disent que la vaccination est la solution à la situation en ce moment. »

Un S spécialky Actualités sportives Une enquête auprès des 20 clubs a révélé de grandes variations dans les niveaux de participation, les Wolves rapportant que tous leurs joueurs sont complètement vaccinés.

Les responsables de la ligue ont maintenant écrit directement aux clubs offrant une « récompense » spéciale à ceux qui ont le plus grand nombre de joueurs vaccinés.

Dans la lettre, vue par Sky Sports Nouvelles, l’incitation exacte n’a pas encore été décidée.

« Je pense que nous pouvons dire que nous avons 99% vaccinés », a ajouté Klopp, dont l’équipe accueille Manchester City en championnat dimanche, en direct Sports aériens.

« Je n’ai pas eu à convaincre les joueurs, c’était plus une décision naturelle de l’équipe.

« Je ne me souviens pas vraiment avoir parlé à un joueur et l’avoir convaincu pourquoi il le devrait parce que je ne suis pas médecin.

« Ce que je donnerais, comme dans beaucoup d’autres situations, serait mon conseil – mais ce n’était pas nécessaire. »

Vendredi, il a été annoncé que les joueurs de Premier League seraient autorisés à se rendre dans les pays de la liste rouge pour des missions internationales – mais uniquement s’ils sont complètement vaccinés.