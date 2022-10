Jurgen Klopp: le manager de Liverpool déclare que le jugement sur son équipe devrait être réservé jusqu’à la fin de la saison | Nouvelles du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il n’était “pas juste à 100%” de juger si son équipe avait atteint la fin de son cycle de succès et qu’une telle évaluation devrait être faite à la fin de la saison.

Les Reds ont subi des défaites consécutives en Premier League contre Leeds et Nottingham Forest au cours des deux dernières semaines – deux équipes qui ont commencé leurs matchs avec l’équipe de Klopp dans la zone de relégation – pour quitter le club du Merseyside à la neuvième place, à huit points du quatre premiers et 15 derrière les leaders de la ligue Arsenal.

Avant le dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions de Liverpool avec le leader Napoli, les Reds devant gagner par quatre buts pour terminer en tête du groupe, Klopp a défendu avec ferveur la forme récente de son équipe après avoir remporté quatre victoires en Premier League en 12 matchs. .

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe de Liverpool, qui a remporté sept trophées majeurs au cours des trois dernières années, commençait à décliner, Klopp a déclaré: “Le jugement de cela sera plus tard dans la saison ou peut-être à la fin de la saison, où vous dites “ça y est” pour le groupe de joueurs ou pour ce manager, si vous voulez.

Liverpool a subi sa quatrième défaite en Premier League alors que Leeds a remporté une victoire tardive à Anfield





“Des questions seront alors posées. En ce moment, ce n’est pas juste à 100% de juger l’équipe parce que cela signifie que l’équipe et nous n’avions pas [some of] eux disponibles.

“Avant, nous manquons de qualité supérieure. Avec la quantité de matchs que nous avons, vous feriez généralement des changements et nous ne pouvons pas le faire. C’est une situation similaire au milieu de terrain, des joueurs qui sont sortis et qui sont revenus. Nous avons eu ça un peu partout.

“Nous attendons plus de nous-mêmes. Les joueurs attendent plus et j’attends plus d’eux. Mais nous devons nous assurer d’avancer.”

Klopp : Je donnerai tout pour changer ça | ‘Je ne suis pas fatigué’

Lors de leur dernier match, Liverpool a offert à Leeds un premier match d’ouverture alors que le mauvais backpass de Joe Gomez est allé directement à l’attaquant Rodrigo pour un tap-in.

Alors que Liverpool a égalisé grâce à Mohamed Salah et a eu plusieurs occasions de prendre les devants, le gardien de Leeds Illan Meslier a réalisé une série d’arrêts impressionnants, avant que Crysencio Summerville ne donne la victoire à l’équipe de Jesse Marsch avec un vainqueur à la 89e minute.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Leeds contre Liverpool en Premier League.



Avec son équipe terriblement hors de forme, Klopp a insisté sur le fait qu’il donnerait “tout ce que j’ai ou même plus” pour changer la fortune de Liverpool, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas “fatigué” dans son rôle de manager des Reds.

“Dans ce match, nous avons eu de bons moments”, a déclaré Klopp, parlant de la défaite de Leeds. “Le gardien de Leeds a eu un match exceptionnel et vous devez également travailler et l’utiliser.

“C’est le défi du moment. Éviter les erreurs et garder les bonnes choses, et vous y arrivez pas à pas. Cela n’a jamais été une solution rapide, maintenant il semble que ce ne soit pas une solution rapide. Mais nous n’arrêterons pas de nous battre.

“Je n’ai rien lu mais tout sera probablement jugé sur moi maintenant. Les gens me regardent et ils diront que j’ai l’air fatigué ou autre. Je ne le suis pas. Je ne peux pas donner cette excuse.

Jurgen Klopp réagit passionnément en marge





“Mon travail n’est pas seulement d’être ici au moment où le soleil brille et que quelqu’un nous donne un trophée. Mon travail consiste également à être là dans une période vraiment difficile et je le ferai avec tout ce que j’ai ou même plus, 100 pour cent.”

Carra: Liverpool a d’énormes problèmes | Souness : Ils se font intimider

Jamie Carragher dit que Liverpool “a d’énormes problèmes” après sa défaite 2-1 contre Leeds, tandis que Graeme Souness pense que l’équipe de Klopp est maintenant “intimidée” par d’autres équipes.

“C’est un énorme résultat pour Leeds mais Liverpool a d’énormes problèmes”, a déclaré Carragher à Football du samedi soir.

“Les fans de Leeds savent à quel point c’est un résultat important. Cela fait si longtemps que personne n’a gagné à Anfield. Ils vont le traire et à juste titre. Cela fera des merveilles pour eux, en termes de classement. Ce n’est pas un blip pour Liverpool, c’est un sérieux problème.

Graeme Souness dit que Liverpool ne joue pas avec la même intensité que les années précédentes en raison de son milieu de terrain vieillissant.



“Il ne fait aucun doute que le gardien de but au cours des 10-15 dernières minutes a gardé Leeds en jeu, mais si vous regardez l’ensemble du match, vous ne pouvez pas dire que Leeds n’a pas mérité d’en tirer quelque chose. Ils ont été fantastiques.

“Klopp doit penser, que puis-je essayer d’autre maintenant ? Différentes permutations, formations, personnel…”

Souness pense que le milieu de terrain vieillissant de Liverpool signifie qu’ils “ne l’ont tout simplement plus dans les jambes” et “ne jouent pas avec la même intensité”.

Il a ajouté: “Liverpool est à un kilomètre de là où ils se trouvaient ces dernières années. Dans de nombreux cas, Leeds était plus qu’un match pour Liverpool et ils ont fait à Liverpool ce qu’ils faisaient aux équipes depuis des années.

dimanche 6 novembre 16h00



Coup d’envoi 16h30





“Liverpool intimidait essentiellement les équipes auparavant, leurs équipes intimidées au milieu de terrain. Et maintenant, elles sont victimes d’intimidation. Cela les rend vulnérables à l’arrière et elles ne créent pas les mêmes chances à l’avant.

“Liverpool est une ombre [of the team they used to be].

“Liverpool avait encore assez d’occasions de gagner le match, mais ils ne sont pas comme le Liverpool que nous avons vu ces cinq dernières années. Ils ne jouent pas avec la même intensité et ne l’ont tout simplement plus dans les jambes.”