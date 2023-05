Jurgen Klopp: le manager de Liverpool admet que certains collègues pensaient qu’il serait banni de la ligne de touche pendant plus d’un match | Nouvelles du football

Jurgen Klopp admet que certains de ses collègues de Liverpool s’attendaient à ce qu’il reçoive plus d’une interdiction de ligne de touche d’un match après son accusation disciplinaire FA – et a plaisanté en disant que sa voix pourra toujours atteindre les joueurs même s’il regardera depuis les tribunes.

Le manager allemand s’est vu interdire le match de samedi contre Aston Villa après des commentaires qu’il a faits à propos de l’arbitre Paul Tierney lors de la victoire 4-3 contre Tottenham le mois dernier, dans lesquels il a déclaré que l’officiel « avait quelque chose contre nous ».

Klopp s’est également vu infliger une amende de 75 000 £, avec une nouvelle interdiction de touche d’un match suspendue jusqu’à la fin de la saison prochaine à condition qu’il ne récidive pas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Klopp discute de son altercation avec l’arbitre Paul Tierney et l’assistant John Brooks, à la suite de leur thriller 4-3 contre Tottenham, Liverpool prenant les trois points



Le patron de Liverpool a déjà purgé une interdiction de touche cette saison en novembre, lorsqu’il a regardé depuis les tribunes contre Southampton après avoir reçu un carton rouge contre Manchester City.

Répondant à sa dernière suspension, Klopp a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match d’Aston Villa : « Je m’attendais à une punition avec tout ce que nous savons et pouvions entendre.

« Ça va, j’aimerais savoir où va l’argent, s’il va à une bonne cause. Si c’est le cas, je suis heureux de le payer. Si ce n’est pas le cas, nous devons reparler.

Image:

Klopp regardera le match d’Aston Villa depuis les tribunes d’Anfield





« Mais à part ça, les gens autour de moi étaient plutôt négatifs. Ils pensaient que ce serait plus long ! »

« C’est un match, c’est comme le match de Southampton, ce sera le même processus. Je peux regarder le match d’une meilleure position et être en contact avec mes entraîneurs. »

Klopp regardera le match d’Aston Villa depuis les tribunes et sera en contact avec le banc via un téléphone avec Vitor Matos, l’un de ses employés en coulisses.

Cependant, le manager de Liverpool a plaisanté en disant que sa voix pouvait toujours atteindre ses joueurs de loin s’ils ne revenaient pas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Klopp a poussé avec colère le quatrième officiel après le vainqueur tardif de Diogo Jota lors de la victoire 4-3 contre Tottenham et s’est tiré les ischio-jambiers dans le processus!



Interrogé sur les différences entre la gestion depuis la ligne de touche et les tribunes, Klopp a répondu: « Personne ne criera comme moi s’il ne revient pas à la 70e minute et ce genre de choses. Je suis assis loin mais si le jeu n’est pas bien, je pourrais y arriver. Ma voix va bien au moins.

Parlant plus sérieusement, Klopp a alors déclaré : « Pas beaucoup. Je suis vraiment en contact avec Vito, il va falloir qu’il téléphone avec le casque.

« Nous pouvons parler de tout, des remplacements ce genre de choses. [Assistant manager] Dynamisme [Ljinders] est un entraîneur incroyable et il sera là-bas.

« J’ai dit d’un point de vue observateur, c’est une bien meilleure position. Dans le match de Southampton, c’était super utile. Je vais m’asseoir à côté de nos analystes, ils obtiennent un peu de soutien de ma part. »

Klopp sur quatre sorties: « Ce sont des légendes de Liverpool »

Image:

Liverpool a confirmé que James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain quitteront tous le club cet été





Klopp sera également autorisé sur le terrain d’Anfield après le match, où Liverpool dira au revoir à quatre joueurs après avoir participé à son dernier match à domicile pour le club.

Le club du Merseyside a annoncé cette semaine qu’Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita rejoindraient Roberto Firmino en quittant le club à la fin de leurs contrats.

« Ce jeu est difficile pour différentes raisons », a ajouté Klopp. « Nous en avons parlé avec les garçons cette semaine. C’est super important pour nous et super émouvant. Nous disons vraiment au revoir à – de mon point de vue – quatre légendes de Liverpool. Parce que deux d’entre eux étaient là quand je suis arrivé, Milly et Bobby – rien bon au cours des dernières années aurait eu lieu sans eux.

Image:

Firmino (à droite) jouera son dernier match à Anfield





« Naby et Ox sont arrivés, je suis presque sûr qu’Ox n’a pas eu de chance dans les blessures et les mauvais moments. Je me souviens du match contre Rome quand il a été gravement blessé, je ne savais pas comment y faire face car il était irremplaçable dans ce domaine. C’était vraiment dur, mais en plus c’était un gars fantastique et un soutien important pour l’équipe pendant cette période.

« Quand les gens parlent de Naby, c’est la même chose avec trop de blessures. Quand vous regardez les matchs importants, vous verrez à quelle fréquence il a joué et joué dans des matchs super importants. Tous les quatre ont remporté à peu près tous les trophées disponibles.

« Nous les aimons, mais c’est du football professionnel et rien n’est pour toujours et pour l’éternité. Il y a toujours ces moments, ce sont de bons moments. Un chapitre sera clos et nous commencerons à en écrire un nouveau. Nous ne les oublierons pas et je le ferai sois-leur éternellement reconnaissant. »