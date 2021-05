Jurgen Klopp: le dernier jour de Liverpool en Premier League contre Crystal Palace est la finale de la coupe | Actualités du football

Jurgen Klopp a qualifié l’affrontement de dimanche avec Crystal Palace de « finale » alors que Liverpool cherche à sécuriser le football de la Ligue des champions le dernier jour de la campagne.

Liverpool entame son dernier match de Premier League avec son destin dans le top quatre après une victoire 3-0 à Burnley les a propulsés au-dessus de Leicester dans le top quatre.

Liverpool était redevable à la frappe de Roberto Firmino à la fin de la première mi-temps, au premier but senior du défenseur Nat Phillips au début de la seconde et au premier but de la campagne d’Alex Oxlade-Chamberlain pour voir Burnley têtu à Turf Moor.

Gagner un quatrième match de championnat consécutif pour la première fois cette saison signifie que les champions récemment détrônés entrent dans la dernière journée alors que l’équipe en forme de la ligue a remporté 23 points sur les 27 derniers disponibles, et Klopp exige une dernière performance de son équipe. .

« C’était une demi-finale. Nous devions gagner la demi-finale et nous l’avons fait. 3-0. Feuille blanche », a déclaré Klopp Sky Sports. « Rien n’est encore décidé, mais nous avons légèrement amélioré notre position et nous avons la ‘finale’.

«C’est donc ce que nous voulions, c’est ce dont nous avions besoin et c’est ce que les garçons méritaient aujourd’hui parce que c’était une performance de haut niveau.

















« Vous ne pouvez donner aucune chance contre Burnley à cause de la façon dont ils jouent. Ils voulaient aller pour nos demies centrales, mais nos garçons ont très bien fait.

« Nous savions qu’avant le match, ce serait incroyablement difficile – ils avaient environ 3 500 personnes qui n’étaient pas de notre côté. L’atmosphère dans le football est énorme.

« Je pensais que les garçons se débrouillaient très bien avec ça. Ils ne se sont pas distraits – ils ont essayé de l’utiliser parce que le bruit est agréable. Nous avons joué beaucoup de bons trucs de football. »

Klopp a admis qu’il était incroyable que Liverpool soit maintenant si proche de la qualification en Ligue des champions après que leur terrible parcours de forme au début de l’année ait semblé avoir saboté leurs chances.

Si les Reds égalent le résultat de Leicester contre Tottenham lors de leur dernier match à domicile de la saison contre Crystal Palace, ils décrocheront une place en Ligue des champions.

C’est un retour impressionnant d’il y a deux mois lorsque, pendant un certain temps, tout football européen les a regardés au-delà.

« Je ne pourrais pas être plus heureux », a ajouté Klopp. « Ce n’est pas que nous ayons pris ces choses pour acquis. Février était la dernière fois que nous étions dans le top quatre et nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs depuis.

« Lors des huit ou dix derniers matches, je ne sais pas combien, nous sommes de retour sur la bonne voie. Si nous gagnons dimanche, alors nous sommes probablement qualifiés pour la Ligue des champions.

« C’est insensé que nous soyons arrivés si près, mais nous n’avons pas encore fini. Il semble que le moment est bien choisi mais ce n’est pas encore fait.

« Lorsque vous remportez la demi-finale, vous allez en finale et c’est là que nous en sommes. Nous donnerons tout à notre absolu. »

















Klopp aime jouer devant 10000 alors qu’Anfield se prépare à ouvrir ses portes pour la confrontation finale de Liverpool, mais s’assurer que ses joueurs se sont remis de leurs exploits à Turf Moor à temps est son numéro en priorité.

« Nous devons nous assurer de récupérer rapidement », a-t-il ajouté. «Nous avons une équipe mince dans certaines positions. Nous devons les envelopper de coton.

« Je ne peux pas attendre les 10 000 fans d’Anfield. Rien n’est décidé – Palace est fort. »

