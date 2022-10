Jurgen Klopp: J’espère que Mohamed Salah est sur le point d’exploser comme Liverpool | Nouvelles du football

Jurgen Klopp espère que Mohamed Salah et Liverpool sont sur le point de retrouver leur meilleure forme avant leur voyage du Super Sunday chez les leaders de la Premier League, Arsenal.

Liverpool a connu un début de saison difficile, ne remportant que deux fois la ligue jusqu’à présent pour leur laisser un gigantesque 11 points derrière l’équipe de Mikel Arteta, mais avec un match en moins sur les Gunners.

Pendant ce temps, Salah – le meilleur buteur de la saison dernière en Premier League – n’a marqué que deux buts en championnat jusqu’à présent cette campagne, bien que Klopp pense que l’attaquant égyptien pourrait retrouver sa meilleure forme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jurgen Klopp n’a pas tari d’éloges sur les jeunes d’Arsenal et a révélé qu’il avait tenté de signer un Martin Odegaard de 15 ans lorsqu’il était entraîneur du Borussia Dortmund.



“Avec Mo, j’espère que c’est comme nous, nous sommes sur le point d’exploser”, a déclaré Klopp. “Même lorsque ses chiffres de buts ne sont pas fous, ses implication dans les buts sont bonnes.

“Son décès est bon. Personne ne peut faire face à la [Erling] Situation Haaland, c’est fou ce qu’il fait. Joueur exceptionnel dans une équipe exceptionnelle et il ne faut comparer personne avec ça.

“Mo veut désespérément marquer des buts. Appelez-le dans 20 ans, ce sera pareil.”

Klopp a prédit un après-midi difficile dans la capitale dimanche contre une équipe d’Arsenal qui est au sommet de son art, n’ayant perdu qu’une seule fois toute la campagne, une série de résultats qui les voit mener d’un point les champions de Man City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de Liverpool contre Brighton en Premier League.



“Arsenal était toujours là, City était toujours là avec Manuel Pellegrini quand je suis arrivé, je pense”, a-t-il déclaré. “Leur football est maintenant meilleur, plus rapide, plus intense.

“Si vous êtes un top manager, vous arrivez ici à peu près en un an. Les managers de haut niveau rendent les choses plus difficiles.

“Je suis presque sûr que les fans d’Arsenal sont plutôt satisfaits de la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant.

“Peut-être des similitudes avec mon arrivée à Liverpool. Un grand club et nous avons eu de gros matchs contre eux. Maintenant, ils sont prêts pour la prochaine étape.”

Quant à sa propre équipe en difficulté, Klopp a rejeté les suggestions que Liverpool pourrait actuellement subir les effets d’avoir été entraîné par l’Allemand pendant sept ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jurgen Klopp dit que ses joueurs sont très bons pour faire face aux critiques, en référence au fait que Trent Alexander-Arnold a reçu plus que d’habitude ces dernières semaines.



Klopp, arrivé à Anfield en 2015, a quitté ses deux emplois précédents – à Mayence et au Borussia Dortmund – après sept ans à la barre.

Cependant, c’est une comparaison qu’il rejette.

“Je n’avais aucun plan pendant sept ans”, a-t-il déclaré. “Je pense avoir mentionné quatre ans lors de cette première conférence de presse. Ce jour-là, j’étais heureux de survivre à la conférence de presse !

“J’aurais dû le faire avant de signer un nouveau contrat. Sept ans de démangeaison? À Mayence, le club avait besoin d’un changement, d’un nouveau départ.

dimanche 9 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





“Je suis allé à Dortmund et ça allait. Sept ans et c’était juste la situation, les joueurs ont été achetés par d’autres équipes. Constamment deux pas en arrière, ce qui était vraiment intense et épuisant.

“Et j’ai pensé que j’allais essayer des vacances et ça n’a duré que quatre mois pour ça !

“Nous sommes dans un moment difficile, mais cela n’a rien à voir avec sept ans. Est-ce que nous allons être champions ? Probablement pas, mais pas impossible.”