Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’il n’est pas «trop fidèle» aux joueurs mais accepte que Liverpool soit «sous-performant» | Nouvelles du football

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’il n’est pas “trop ​​​​fidèle” à ses joueurs “sous-performants” et dit que Liverpool cherchera à renforcer son équipe en janvier uniquement si des offres sont “disponibles et réalisables”.

Klopp a un certain nombre de problèmes à résoudre après avoir admis que la défaite 3-0 de samedi contre Brighton était la pire performance de sa carrière de manager.

Son équipe a déjà perdu six fois en Premier League – après n’avoir été battue que quatre fois en 63 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière – et compte 10 points de retard sur les quatre premiers.

S’exprimant à la veille de la rediffusion du troisième tour de la FA Cup de Liverpool à Wolverhampton Wanderers, Klopp a déclaré que les problèmes à Liverpool sont “complexes” et ne peuvent être résolus en dépensant simplement dans la fenêtre de transfert, malgré l’admission de la nécessité de se renforcer – Liverpool a déjà dépensé jusqu’à 45 millions de livres sterling pour la signature de Cody Gakpo en janvier.



Trent Alexander-Arnold se tient la tête entre les mains après que Liverpool ait été battu 3-0 par Brighton





“J’ai entendu dire que j’étais trop loyal mais je ne le suis pas trop”, a déclaré le patron des Reds. “Le problème est trop complexe. Si vous pouvez ensuite sortir et faire venir un autre joueur pour le remplacer, alors cela a du sens.

“Mais si vous ne pouvez pas faire entrer quelqu’un, vous ne pouvez pas faire sortir quelqu’un. Je ne suis pas trop loyal. À Dortmund avant mon départ, j’ai dit que quelque chose devait changer ici – soit un changement de direction, soit beaucoup d’autres choses devaient changer.

“Je serai ici aussi longtemps qu’on me voudra. Si personne ne me dit d’y aller, je n’irai pas. C’est quelque chose pour l’avenir, en été, pas maintenant. La seule chose que je veux, c’est régler cette situation – c’est tout.

“Il est clair qu’il y aura une période de changement importante. Il y a eu des blessés, mais cela n’intéresse personne. Les garçons se sentent responsables, mais nous restons solidaires avec tout ce que nous avons.”

Dharmesh Sheth du Transfer Show explique le dilemme auquel Jurgen Klopp et Liverpool sont confrontés dans la fenêtre de transfert actuelle.



Il a ajouté: “Faut-il se renforcer? Oh oui. Mais est-ce le bon moment pour cela? Je ne peux pas le voir à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, je pense que je sais exactement comment c’est, et c’est tout. Je ne peux pas changer la réponse chaque semaine. Même lorsque nous avons perdu un autre match depuis la dernière conférence de presse, cela ne change pas.”

Klopp : Nous ne sommes pas têtus



Klopp doute qu'il y ait d'autres renforts





Klopp a également abordé la question de savoir si une forme particulièrement médiocre, qui a été aggravée par les blessures de Luis Diaz, Roberto Firmino, Diogo Jota et plus récemment Virgil van Dijk, forcera la main du club dans la fenêtre de janvier.

“Nous regardons également à l’extérieur”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas que nous sommes têtus et que nous pensons que c’est tout, nous irons avec ces garçons jusqu’en 2050 ou quoi que ce soit. Ce n’est pas comme ça que nous le voyons, tout dépend de ce que nous pouvons faire et de ce genre de choses – et de ce que vous voulez faire Le plus important est ce que vous pouvez faire, c’est toujours la même chose, chaque année.

“Je ne peux pas changer mes réponses – si les solutions sont là pour nous, disponibles et réalisables, bien sûr, nous ferions appel à des joueurs pour nous aider. Mais nous avons également une équipe existante et nous sommes sous-performants, certainement, je le sais. Mais Je ne peux pas m’asseoir ici et blâmer tout le monde, les joueurs, tout le temps, c’est ma responsabilité.

“C’est mon travail de [get them to perform]. Nous avons des options limitées mais nous avons des joueurs avec des contrats ici, ils ne sont pas disponibles. Mais si nous faisons venir des joueurs, nous ne pouvons pas tous les faire figurer sur la liste de la Premier League et de la Ligue des champions.”

Liverpool a du mal Q&A : Blessures, fatigue ou finances ?



Alexis Mac Allister s'éloigne de Jordan Henderson de Liverpool





La raison de la lutte de Liverpool est une question simple avec une réponse à plusieurs facettes.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à créer la situation actuelle la plus difficile à laquelle Klopp a été confronté pendant son séjour à Anfield. L’entraîneur signalera des blessures : il manquait quatre attaquants à Brighton – deux absents de longue durée – ainsi que l’influent défenseur central Van Dijk.

La fatigue, à la fois physique et mentale, a également joué un rôle. Klopp a finalement admis vendredi que la saison 2021/22 de 63 matchs qui a vu Liverpool remporter deux coupes, presque lever la Premier League et la Ligue des champions et jouer dans tous les matchs auxquels ils étaient éligibles a eu un impact sur son équipe. Le capitaine Jordan Henderson a confirmé après la défaite de Brighton que les joueurs manquaient d’énergie et de confiance.

Fatigue? Peu d’énergie ? Comment venir?

Eh bien, à l’arrière du marathon de Liverpool la saison précédente, leurs trois milieux de terrain de départ à Brighton – Henderson (32), Thiago Alcantara (31) et Fabinho (29) – avaient un âge combiné de 92 ans. Parmi les alternatives, James Milner a 37 ans, Naby Keita et Curtis Jones ont raté une grande partie de la campagne en raison de blessures tandis que le jeune Harvey Elliott a eu du mal dans une équipe sous-performante.





GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Brighton contre Liverpool en Premier League.



Alors pourquoi Klopp n’a-t-il pas rafraîchi son équipe?

En un mot : argent.

Les propriétaires du Fenway Sports Group ont trouvé 35 à 45 millions de livres sterling pour faire venir l’attaquant du PSV Gakpo ce mois-ci, même s’il était une cible à plus long terme, car ils voulaient repousser l’intérêt des autres clubs. Klopp voulait qu’Aurélien Tchouameni renforce son milieu de terrain mais l’international français a choisi le Real Madrid cet été.

Le milieu de terrain reste le domaine qui a vraiment besoin d’attention et on soupçonne que la FSG prévoit un budget pour un accord avec le Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Que peut faire Klopp alors ?

Ayant exclu de faire d’autres signatures cette fenêtre, il semble qu’il devra se débrouiller.

Faire avancer Firmino et Darwin Nunez en forme aidera, mais son option au milieu de terrain est de faire davantage confiance à Keita et Jones et espère qu’ils pourront fournir le rafraîchissement.

Quelle est la solution à court terme à leurs problèmes généraux ?

Trouver un moyen de ne pas être aussi fragile sur le plan défensif serait un début. Liverpool a concédé le premier but 21 fois lors de ses 35 derniers matches et n’a pas gardé sa cage inviolée en Premier League depuis octobre.

C’est un autre problème qui peut être attribué à leurs lacunes au milieu de terrain, mais ils ont regardé si ouvertement les équipes adverses arrière qu’ils savent qu’ils auront toujours des occasions. Un changement de formation peut aider mais Klopp a déjà apporté des modifications mineures sans grand succès.

Dysfonctionnement du milieu de terrain de Liverpool





Jurgen Klopp dit que Liverpool est tombé sur une défaite méritée pour Liverpool et qu'il ne se souvient pas d'un match pire car ils sont tombés sur une défaite 3-0 à Brighton.



Lewis Jones de Sky Sports :

Les projecteurs brillent si fort sur la défense de Liverpool en ce moment qu’ils aveuglent ceux qui sont en vue – pourtant, se concentrer uniquement sur les individus jouant au cœur de la ligne de fond permettrait aux autres d’échapper aux critiques.

Oui, Joel Matip était responsable du premier but de Brighton avec une passe bâclée, mais jusque-là, lui et Ibrahim Konaté avaient défendu avec beaucoup de cohésion et d’assurance. Ils devaient simplement le faire car la pression vers leur but était incessante de la part d’une équipe de Brighton qui ronronne en ce moment.

Et pourquoi les défenseurs centraux de Liverpool étaient-ils si occupés ? Eh bien, cela provenait du trio de milieu de terrain de Liverpool composé de Jordan Henderson, Fabinho et Thiago, qui jouait un rôle très étrange juste à côté des deux attaquants. Cela ne lui convenait pas.

Le duo de Brighton composé d’Alexis Mac Allister et de Moses Caicedo a donné l’impression que le trio de Liverpool devrait envisager de jouer dans une ligue de vétérans.

Le milieu de terrain est le cœur d’une équipe de Jurgen Klopp – lorsqu’il fonctionne mal, comme c’est le cas actuellement, la ligne avant et la ligne arrière en souffrent. Cette équipe de Liverpool ne fonctionne pas seulement mal mais menace de devenir incontrôlable.