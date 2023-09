Jurgen Klopp insiste sur le fait que Mo Salah est « super engagé » envers Liverpool après une ÉNORME offre saoudienne

Jurgen Klopp n’a aucune inquiétude quant à l’engagement de Mo Salah envers la cause de Liverpool, malgré l’intérêt des champions saoudiens d’Al-Ittihad pour la star égyptienne.

Les Reds ont rejeté une offre de 150 millions de livres sterling d’Al-Ittihad vendredi, date limite de transfert de la Premier League.

Mais la fenêtre de la Saudi Pro League reste ouverte jusqu’à jeudi prochain (7 septembre), ce qui signifie qu’il est encore temps pour une offre améliorée – ce qui, compte tenu de l’immense pouvoir d’achat des clubs saoudiens, semble inévitable, avec une offre de 200 millions de livres sterling évoquée.

Liverpool peut-il conserver Salah ? (Crédit image : Getty Images)

Klopp est cependant satisfait que Salah soit fermement concentré sur la tâche à accomplir, déclarant aux journalistes avant le choc à domicile de Liverpool contre Aston Villa dimanche :

« Mo est super engagé. Mo est super engagé – vraiment à l’entraînement, pleinement là. Et lors des réunions de direction cette semaine, il était pleinement impliqué. Je dois faire face aux faits, et mon fait est : ‘Tout va bien, nous sommes là et tout va bien’.

Comme on pouvait s’y attendre, Salah a été fortement impliqué dans les trois matchs des Reds jusqu’à présent cette saison, marquant un but et fournissant deux passes décisives – la plus récente pour le vainqueur des arrêts de jeu de Darwin Nunez lors de la victoire spectaculaire 2-1 de dimanche dernier à Newcastle. .

L’attrait de la Saudi Pro League ne peut cependant être écarté : Neymar, Karim Benzema et N’Golo Kante ne sont que quelques-uns des grands noms attirés par les richesses de l’État du Golfe cet été.

En effet, Salah a déjà vu trois de ses anciens coéquipiers de Liverpool partir au Moyen-Orient : Fabinho est à Al-Ittihad, Roberto Firmino a rejoint Al-Ahli en tant qu’agent libre et Jordan Henderson est parti rejoindre Steven Gerrard à Al-Ettifaq. .

Ces jours s’annoncent difficiles pour les Reds et leurs supporters…

