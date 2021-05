Jurgen Klopp insiste sur le fait que le drame de la dernière journée n’est pas nouveau alors que Liverpool cherche à décrocher une place en Ligue des champions | Actualités du football

Jurgen Klopp insiste sur le fait que la nature de sa carrière de manager signifie qu’il est bien habitué au stress de la dernière journée de la saison.

Liverpool se dirige vers le match de dimanche contre Crystal Palace devant 10000 fans à Anfield, sachant qu’une huitième victoire lors de leurs 10 derniers matches leur garantirait le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Ils n’auront peut-être même pas besoin de cela tant qu’ils égaleront le résultat de Leicester, cinquième, à égalité de points, mais avec une différence de buts quatre de moins, alors qu’ils pourraient même terminer troisième si Chelsea échouait contre Aston Villa.

Dimanche 23 mai 15h50



Coup d’envoi 16h00





Le facteur le plus important est que l’équipe de Klopp a son destin entre ses propres mains, mais le manager s’attend à quelques rebondissements supplémentaires avant la fin de la saison.

« Je ne me souviens pas d’une saison où ça ne s’est pas passé sur le fil car c’était à peu près une finale ou nous avons dû nous battre jusqu’à la dernière journée pour la qualification pour la Ligue des champions », a-t-il déclaré.

















0:40



Jurgen Klopp fait l’éloge du « sensationnel » Gini Wijnaldum mais n’a aucun détail sur l’avenir du milieu de terrain de Liverpool malgré l’expiration de son contrat à la fin de la saison



« Même à Dortmund c’était comme ça, à Mayence c’était pour rester en championnat ou quand on a été promu. Je suis vraiment habitué à stresser jusqu’à la dernière journée. »

Une arrivée parmi les quatre premiers semblait improbable lorsque Liverpool a glissé à la huitième place début mars et avec 10 matches à jouer, ils étaient sept points à la dérive.

Depuis lors, une série de neuf matchs sans défaite – la meilleure de la Premier League – leur a permis de prendre 23 points sur 27 pour les placer là où ils le souhaitaient.

« Qu’avons-nous fait? Nous avons retrouvé la stabilité, redonné confiance ou récupéré, marqué des buts dans les bons moments et moins concédé, cela a également aidé », a ajouté Klopp.

« C’était exactement ce que nous devions faire jusqu’à présent, mais honnêtement, tous les chiffres que vous mentionnez n’ont rien à voir avec dimanche. Ces trois matchs sont si importants que pratiquement tout peut arriver et il est logique de le savoir avant le match.

















2:05



Jurgen Klopp dit qu’il a hâte que les fans reviennent à Anfield pour leur affrontement crucial contre Crystal Palace avec une qualification pour la Ligue des champions en jeu



« Personne ne devrait s’attendre à un match parfait avec une avance rapide, nous devons nous battre pour cela. Je respecte trop Crystal Palace, ils veulent tout donner pour Roy (Hodgson) lors de son dernier match en tant que manager. Ce sera toujours difficile. biscuit. »

Liverpool a battu Palace 7-0 pour marquer quatre points d’avance au sommet à Noël, juste avant que la crise ne s’installe, et cela ressemble maintenant à une performance de plus en plus importante.

Klopp sait que cela n’aura aucune incidence sur le match de dimanche, cependant, disant: « Ce n’était pas un match de 7-0 – Palace avait ses propres chances, c’était fou et vraiment ouvert. Chance ici, chance là-bas.

« La grande différence était que nous avons utilisé à peu près tous les nôtres, nous avons eu sept tirs cadrés et sept buts.

«Nous avons eu beaucoup de matchs avec plus de tirs sur des cibles et moins de buts. C’était l’un de ces jours chanceux où vous n’avez pas beaucoup de choses dans votre vie.

« Ce match ne sera pas comme ça, c’est clair. Nous devons juste gagner le match, c’est ce que nous savons. Le résultat du premier match est 0.0 pertinent pour nous.

« Il y a des moments où vous utilisez des images du premier match que vous jouez contre une équipe, mais aucune de ces images ne figure dans la [pre-match] rencontre pour les garçons. «