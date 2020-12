Jurgen Klopp a insisté sur le fait que la victoire de Liverpool sur Tottenham était « absolument méritée » après avoir été dit par Jose Mourinho « la meilleure équipe perdue ».

Un Mourinho en colère a eu des mots avec Klopp sur la ligne de touche après que la dernière tête de Roberto Firmino ait brisé la résistance des Spurs et envoyé trois points d’avance aux champions en titre au sommet de la Premier League.

Mais le patron des Reds a félicité ses joueurs pour leur détermination et leur concentration à surmonter « un monstre contre-attaquant » à Anfield.

« La victoire était absolument méritée », a déclaré Klopp par la suite.

« Ils sont une équipe supérieure – un monstre contre-attaquant – donc vous devez être vraiment concentré, et comme ils ne veulent pas trop du ballon, vous devez jouer autour d’eux et les occuper.

«Nous avons vraiment très bien fait ça.

«Quel but merveilleux de gagner, un beau corner et une tête sensationnelle de Bobby. Après cette performance, on peut prendre beaucoup de confiance. »

Klopp a également félicité le jeune Rhys Williams, qui a fait ses débuts en Premier League aux côtés de Fabinho au cœur de la défense de Liverpool, ainsi que son camarade adolescent Curtis Jones après avoir continué à impressionner au milieu de terrain.