Jurgen Klopp dit qu’il est important que Liverpool revienne en Ligue des champions en terminant dans le top quatre de la Premier League après avoir quitté la compétition de cette saison aux mains du Real Madrid en quart de finale.

Tirant de l’arrière 3-1 dès le match aller, Liverpool a créé de nombreuses opportunités au match retour mais n’a pas réussi à trouver ses chaussures de but alors que le Real Madrid a assuré son passage aux quatre derniers, où il affrontera Chelsea, en se battant pour un match nul 0-0 à Anfield.

Le résultat signifie que la saison de Liverpool se terminera sans argenterie, mais ils ont toujours la possibilité de se classer parmi les quatre premiers de la Premier League et de revenir en Ligue des champions la saison prochaine, à commencer par un voyage à Leeds, en direct Sky Sports Premier League sur Monday Night Football.

À sept matchs de la saison restants pour Liverpool, Klopp insiste sur le fait que son équipe est prête à se battre jusqu’à la fin pour assurer sa place en Ligue des champions.

Lorsqu’on lui a demandé si la performance de son équipe contre le Real Madrid lui avait donné confiance dans la possibilité de continuer et de se classer parmi les quatre premiers, il a déclaré: « Cela n’a rien à voir avec la confiance, je dirais que je suis naturellement confiant, mais cela ne veut pas dire nous finirons là-bas.

« Nous pouvons juste lire le tableau, nous connaissons les points, nous connaissons la situation et des trucs comme ça. Nous savons qui nous jouons et nous n’avons pas à en parler trop. J’ai dit maintenant ce que nous en pensons et, oui, nous voulons et nous devons le faire – et si nous voulons jouer un très bon football, ce que nous avons fait ce soir.

« Mais si nous voulons passer à travers, nous devrions finir ces situations en plus de cela, car cela est également très utile. »

Il a ajouté: « Je pense que nous ne sommes pas dans un mauvais moment pour le moment; nous avons assez bien joué même quand c’était un vainqueur tardif contre Aston Villa. Nous avons joué un bon match contre eux, nous avons vraiment bien joué contre Arsenal et pas trop bien. contre le Real Madrid au match aller, mais dans les autres matchs, nous n’avons pas été mal.

« Ce soir, un bon match, donc nous devons juste continuer. Nous devons vraiment continuer, nous devons continuer à nous battre, nous voulons être en Ligue des champions l’année prochaine mais pour le moment, nous devons encore gagner plus de points. que beaucoup d’autres équipes.

« Nous aimons cette compétition et pour d’autres raisons, il est très important que nous y retournions. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la Premier League et nous le ferons. Nous devons travailler nos chaussettes contre Leeds. »

« La défaite ne nous impactera pas négativement »

Image:

Klopp dit que la défaite n’aura pas d’impact négatif sur Liverpool



Klopp insiste sur le fait que la défaite face au Real Madrid n’affectera pas négativement son équipe et a promis qu’ils seraient prêts à relever le défi de Leeds lundi prochain.

« Cela n’arrivera pas si cela nous affecte négativement », a-t-il dit. « Nous ne sommes pas idiots. Nous voulons ce que nous gagnons. Si nous ne le gagnons pas à 100%, nous respectons la situation dans laquelle nous ne l’obtenons pas.

« Comme je l’ai dit, ce soir, si nous avions marqué un but tôt, ce match aurait été différent – je pense que tout le monde le sait, mais c’est hypothétique, nous ne l’avons pas fait. Mais cela n’a plus d’impact sur la Premier League, à part ça. nous ne jouons pas en milieu de semaine au moins au niveau international – je suis presque sûr que la Premier League joue en milieu de semaine si j’ai raison.

« Nous pouvons donc nous concentrer et nous concentrer sur la Premier League – ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Mais c’est difficile simplement parce que nous ne sommes toujours pas sur la sellette, je dirais, et que nous affrontons Leeds lundi, donc c’est difficile. une.

« Que puis-je dire? Ils sont à peu près le leader de toutes les statistiques physiques de la Premier League, alors vous feriez mieux de courir beaucoup vous-même. Nous avons quelques jours d’ici là, nous utiliserons cela et ensuite nous nous assurerons que nous sommes prêts pour cette. »

« Nous avons perdu le match à Madrid »

9 – C’était le neuvième match à élimination directe de Liverpool en UEFA Champions League sous Jürgen Klopp, et ce n’est que la deuxième fois qu’ils n’ont pas réussi à gagner à domicile et à l’extérieur dans le match nul (également contre l’Atlético de Madrid lors des 16 derniers en 2019- 20). Réel. pic.twitter.com/7oR5lW4hWL – OptaJoe (@OptaJoe) 14 avril 2021

Liverpool n’a pas pu façonner un autre de leurs célèbres retours européens car, malgré 15 tirs enregistrés, ils n’ont réussi que quatre tirs cadrés, le gardien du Real Thibaut Courtois n’ayant pratiquement pas été testé.

Mais ce qui leur a vraiment coûté, c’est leur performance dans la capitale espagnole pour le match aller de la semaine dernière quand une mauvaise ouverture de 45 minutes les a amenés à perdre 3-1.

« Nous avons très bien commencé le match. Nous n’avons pas perdu le match nul ce soir, nous avons perdu le match à Madrid, c’était clair », a ajouté Klopp.

« Si nous avions progressé 1-0, cela aurait été un match différent, mais à cause de l’expérience du Real Madrid et de sa situation, nous avons dû chasser le match et ils ont contrôlé le match et ont eu eux-mêmes des chances de contre-attaquer.

« Avec deux bonnes performances, nous aurions eu une meilleure chance. »

‘Nous n’avons tout simplement pas fini’

Image:

Mohamed Salah a rejeté un certain nombre d’opportunités alors que Liverpool sortait de la Ligue des champions



Liverpool a créé suffisamment d’occasions mais elles n’étaient tout simplement pas assez cliniques devant le but, un échec qui leur a déjà coûté cette saison.

« C’était inconfortable pour Madrid, nous étions bons, nous étions agressifs, nous avons joué de très bons trucs, nous avons eu d’énormes chances en début de match », a déclaré Klopp.

«Si nous en utilisions un, ça s’ouvre. Ils avaient déjà des luttes, ça aurait augmenté ça.

« C’est un peu nous-mêmes cette année parce que nous avons eu des matchs ridicules ici que nous aurions dû gagner, pas ce soir mais en Premier League, où nous n’avons tout simplement pas fini.

« Plusieurs fois, Mo Salah a terminé ce genre de choses. Nous avons eu de nombreuses situations et nous aurions pu en créer davantage parce que le football que nous avons fait était meilleur. »

«Liverpool n’était pas impitoyable; Le mal a été fait au match aller ‘

Image:

Georginio Wijnaldum montre sa frustration après une autre chance à Liverpool



Clinton Morrison sur Sky Sports News:

« Avec des supporters là-bas à Anfield, ils auraient certainement marqué parce qu’il y avait des moments où ils créaient de nombreuses occasions et ils n’étaient tout simplement pas assez impitoyables devant le but.

« Vous vouliez que les chances tombent à Salah et il avait de grandes opportunités, mais vous devez faire honneur à Courtois et aux défenseurs du Real Madrid. Je pensais qu’ils défendaient brillamment.

« Cependant, un autre soir, Liverpool aurait pu remporter ce match 3-0. Ils étaient si à l’aise. Je n’ai jamais pensé que le Real Madrid allait marquer.Ils avaient une grande chance grâce à Vinicius Jr quand Alisson a fait un excellent arrêt, à part ça. c’était tout Liverpool.

« Mais le mal a été fait au match aller. »

Zidane: Nous savions que nous devions souffrir

Image:

Le Real Madrid affrontera Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions



Le véritable entraîneur Zinedine Zidane était ravi d’être en demi-finale, où ils affronteront Chelsea.

«Nous étions contre et nous savions que nous devions souffrir ce soir, mais à la fin nous avons obtenu ce que nous voulions, c’est-à-dire passer.

3 – Le Real Madrid a affronté Chelsea plus souvent sans gagner que toute autre équipe de toute son histoire, n’ayant pas remporté les trois matches contre eux (D1 L2), tandis que leur prochaine demi-finale sera leur toute première rencontre de l’UEFA Champions League . Des ennemis. pic.twitter.com/gBdCV3ZgTE – OptaJoe (@OptaJoe) 14 avril 2021

« Je pense que nous avons bien géré le match, nous avons roulé la tempête et pouvons être fiers de notre performance.

« Nous savions qu’ils commenceraient vite et ils étaient vraiment bons dans les 15 premières minutes, mais c’est normal.

« En quarts de finale de la Ligue des champions, vous devez creuser et nous l’avons fait et nous avons réussi. »