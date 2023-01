Jurgen Klopp frustré par le manque d’options sur le marché des transferts de Liverpool

Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool ne pouvait pas résoudre ses problèmes avec de nouvelles recrues. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été irrité par les questions concernant la fenêtre de transfert de janvier et a déclaré que le club ne signerait probablement pas plus de joueurs ce mois-ci avant le match de Premier League de son équipe contre Brighton & Hove Albion.

Liverpool a signé l’attaquant néerlandais Cody Gakpo du PSV Eindhoven pour un montant initial de 37 millions de livres sterling plus tôt dans la fenêtre de transfert et a rappelé le jeune défenseur Billy Koumetio de son prêt avec Austria Vienne.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Pourtant, leur forme incohérente cette saison a conduit à des spéculations selon lesquelles le club serait plus actif sur le marché, en particulier au milieu de terrain où il a semblé vulnérable. Ils ont été liés à plusieurs joueurs, dont Jude Bellingham, João GomesJosko Gvardiol et Sofyan Amrabat.

“Je ne pense pas”, a déclaré Klopp aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur d’autres signatures potentielles. “J’en parle parce que vous le demandez, mais mon travail consiste à utiliser les garçons que nous avons. Pas de problème.

“Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes sur le marché des transferts. Je sais qu’au pays des rêves, vous achèteriez simplement des joueurs et résoudriez tous les problèmes, mais je ne vois pas cela venir.”

Lorsqu’il a été poussé à de nouvelles signatures, il a ajouté: “Allez, dois-je vous redire l’histoire de l’argent? Pourquoi poser la question? Nous devons juste passer jusqu’à ce que les garçons reviennent [from injury]. Le marché des transferts pour nous en ce moment n’est pas la solution.

“Je pense que j’ai eu 6 000 conférences de presse à Liverpool. Si vous voulez écrire à ce sujet, allez-y.”

Klopp a déclaré que la direction évaluerait la condition physique de Darwin Nunez avant le voyage de samedi après que l’attaquant ait raté l’entraînement en raison d’un problème mineur.

“S’il ne peut pas s’entraîner aujourd’hui, alors oui, cela l’exclurait”, a déclaré Klopp. “Nous attendons les dernières informations, ce n’est pas majeur.”

James Milner devrait revenir après s’être remis d’une blessure à la cuisse, mais Roberto Firmino reste absent, n’ayant pas joué depuis le redémarrage de la saison le mois dernier en raison d’une blessure subie à l’entraînement.

“Au premier moment, c’était comme une petite blessure où l’estimation [was] 10 jours, deux semaines. Il a fait les trucs de rééducation normaux… et puis Bobby a ressenti à nouveau quelque chose qui l’a retenu plus longtemps.

“Je ne sais pas exactement quand il sera de retour, mais il n’est pas proche de l’entraînement de l’équipe.”